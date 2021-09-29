Erdoğan-Putin görüşmesi: Soçi'deki zirve için Putin 'çok yararlı ve önemli', Erdoğan 'verimli' dedi

34 dakika önce

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'ndaki yaklaşık 3 saat süren görüşme sonrası iki lider detaylı açıklama yapmadı.

Görüşme sonrası Putin, "Görüşme çok yararlı ve önemliydi" derken; Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme yaparak Soçi'den ayrıldık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a ziyaretinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

Soçi'deki görüşme, Suriye'nin İdlib vilayetinde gerilimin ve çatışmaların arttığı bir dönemde yapıldı.

Rusya ve Suriye güçleri, son haftalarda İdlib'de hava saldırıları düzenliyor.

Interfax: Çevirmenleri eşliğinde baş başa görüştüler

Rus Interfax haber ajansı, iki liderin çevirmenleri eşliğinde baş başa görüştüğünü yazdı.

Rusya devlet kanalı Rossiya 24 tarafından yayımlanan görüntülerde görüşme sonrası Putin'in Erdoğan'ın elini sıkmadan önce, "Ziyaretiniz için teşekkür ederiz. Çok yararlı ve önemliydi. Temasta kalacağız" dediği görüldü.

Putin görüşme öncesi ise Erdoğan ile birlikteyken yaptığı açıklamada, "Türkiye ile iş birliğimiz, uluslararası arenada başarılı bir şekilde sürüyor. Hem Suriye hem de Libya ile ilgili tutumlarımızı kastediyorum" dedi.

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Putin: Erdoğan ile görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor

Rus lider, "Erdoğan ile görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor. Ancak ilgili kurum ve kuruluşlarımız uzlaşı bulabiliyor" diye konuştu.

Putin, ayrıca Rusya ve Türkiye'nin karşılıklı ticari faaliyetlerine de değindi.

Türkiye'nin Rusya'daki yatırımlarının toplam 1,5 milyara, Rusya'nın Türkiye'deki yatırımlarının ise 6,5 milyar dolara ulaştığını ve büyük projelerin hepsinin planlandığı şekilde devam ettiğini söyleyen Putin; Rusya'nın inşa ettiği Türk Akımı Doğal Gaz Boru Hattı sayesinde Türkiye'nin, Avrupa'yı etkisi altına alan bir gaz krizinden korunduğunu söyledi.

Putin, "Ve şimdi, Avrupa gaz piyasası oldukça zor, çalkantılı bir süreçten geçerken, Türkiye kesinlikle güvende ve istikrarlı hissediyor" dedi.

Erdoğan: Suriye'de barış, Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı

Erdoğan da "Özellikle şuna inanıyorum, bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var" dedi ve ekledi:

"Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı."

Erdoğan ABD ziyareti sırasında Amerikan CBS kanalına verdiği röportajda, Türkiye'nin Rusya'dan ikinci parti S-400 füzeleri almayı planladığını söylemişti.