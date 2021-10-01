TBMM'nin yeni yasama yılı başlıyor: Meclisin gündeminde neler var?

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

46 dakika önce

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 27. Dönem 5. yasama yılına bugün başlıyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un başkanlığında toplanacak olan TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açış konuşması yapacak.

Ardından da, yaz aylarında bakanlığa atanan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, anayasa gereği yemin edecek. TBMM'nin yeni yasama yılına, 2023 seçimlerine dönük, Seçim ve Siyasi Partiler Yasası değişikliği, 4. Yargı paketi, vergi yasası değişikliğinin önemli gündem maddeleri olması bekleniyor.

İklim değişikliğiyle mücadeleyi içeren Paris İklim Anlaşması da Meclis'in onayına sunulacak ilk uluslararası sözleşmelerden olacak.

TBMM'nin yeni yasama yılının başlaması nedeniyle ilk tören, saat 13.30'da TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ile başlayacak. Saat 14.00'de toplanacak olan Genel Kurul'da, Şentop'un açış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama yılının başlaması nedeniyle Genel Kurul'a hitap edecek.

Milli Eğitim Bakanı Özer yemin edecek

Erdoğan'ın konuşmasının ardından, Ziya Selçuk'un istifası üzerine Milli Eğitim Bakanlığı görevini üstlenen Mahmut Özer de ilk kez Meclis'e gelerek yemin edecek. Anayasa gereği, bakanlar da milletvekilleri gibi Meclis'in ilk birleşiminde yemin etmesi gerekiyor.

Yeni yasama yılının başlaması nedeniyle TBMM Başkanı'nın ev sahipliğinde geleneksel olarak gerçekleştirilen resepsiyon ise pandemi nedeniyle bu yıl da yapılamayacak. Açılış töreninin ardından Genel Kurul çalışmalarına ara verecek ve 5 Ekim Salı gününden itibaren çalışmaya devam edecek.

Öncelikli gündem Paris İklim Anlaşması ve vergi paketi

TBMM'de 5 Ekim Salı günü, siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Genel Kurul'da ise Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve depremlerin zararlarının en aza indirilmesine ilişkin önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun raporu görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Meclis'ten geçirileceğini açıkladığı Paris İklim Anlaşması da Meclis gündemine gelecek ilk sözleşmelerden olacak.

Paris İklim Anlaşması'nın uygun bulunduğuna ilişkin yasa teklifinin gelecek hafta Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Paris İklim Anlaşması'nı onaylayan ülkelerin, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak ve 2050'ye kadar sera gazı emisyonlarını sıfırlamak için taahhütlerini hayata geçirmesi gerekiyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Paris İklim Anlaşması için 2015'te COP21 zirvesinde uzlaşma sağlandı.

Meclis'e ilk sunulacak olan yasa teklifi ise yeni vergi düzenlemeleri içeren paket olacak.

AKP'nin, yasa teklifini bugün TBMM Başkanlığı'na sunması bekleniyor.

Yasa teklifine göre, berber, terzi, ayakkabı tamircisi gibi basit usulde defter tutan küçük esnaftan, yıllık cirosu 240 bin liranın altında olanlar gelir vergisinden muaf olacak. Ayrıca, ara eleman gereksinimini karşılamak için meslek liselerini özendirecek düzenleme de paketin içinde yer alacak.

Bu çerçevede, meslek lisesi öğrencilerini ara eleman olarak istihdam eden işvereni teşvik için öğrenci başına 760 liralık desteğin tamamı devlet tarafından karşılanacak.

Kalfalık yapan lise öğrencilerinin ücreti bin 200 liraya yükseltilecek, bu ücretin tamamı da devlet tarafından ödenecek. Bu teşvikle iş garantili öğrenci sayısının 160 bin de 500 bine çıkarılması hedefleniyor.

Tarımsal destekleme ödemelerinden yüzde 2 ile 4 arasında kesilen gelir vergisi de tamamen kaldırılacak.

YouTuber olarak adlandırılan sosyal medya kullanıcılarının reklamlardan elde ettikleri vergiler doğrudan kaynağından kesilecek. Bunun için YouTuber olarak faaliyet gösterenler bankalarda hesap açacak ve reklam gelirlerinden doğrudan banka hesabından kesinti yapılacak.

Meclis gündemine getirilmesi düşünülen bir başka düzenleme ise Spor Yasası. Spor kulüplerine borçlanmada sınırlama, denk bütçe zorunluluğu getirilmesi planlanan yasa teklifinin de tamamlanma aşamasında olduğu belirtiliyor.

Seçim yasası ve sosyal medya yasası yeni yıla kalabilir

Yeni yasama yılının önemli düzenlemelerinden birisini ise seçim ve siyasi partiler yasası değişikliği olacak.

AKP ve MHP'nin yüzde 7 seçim barajı üzerinde uzlaştığı seçim yasası paketinin Meclis'e gelmesi için ise aceleci olunmayacağı belirtiliyor.

AKP'nin Ekim ayı gündeminde de seçim yasası değişikliği bulunmuyor. Kulislere yansıyan bilgiye göre seçim yasası paketi, erken seçim tartışmalarının da önünü kesmek için bütçe görüşmeleri sonrasına kalabilir.

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TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşme takviminin tamamlanması Aralık ayı sonunu buluyor. Ve bu durumda da seçim paketinin Meclis'e gelmesinin 2022 başını bulabileceği ifade ediliyor. Ancak kesin görüşme takviminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ittifak ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli ile yapacağı görüşmeye göre şekilleneceği ifade ediliyor.

Yaz aylarındaki orman yangınlarından sonra sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle iktidarın, "yalan haber ve dezenformasyonla mücadele" gerekçesiyle gündemine aldığı sosyal medya düzenlemesi üzerinde de çalışmalar sürüyor.

Ancak yasal düzenlemenin, Seçim ve Siyasi Partiler Yasası değişikliği gibi, bütçe görüşmeleri sonrasına kalabileceği belirtiliyor. AKP'nin çalışmasında, "organize, örgütlü, belli bir amaca yönelik" olduğu belirlenen sosyal medya paylaşımları konusunda hem kullanıcıya hem de sosyal medya kuruluşlarına yaptırım uygulanması planlanıyor.

Bu tarz paylaşımların denetimi için de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde bir birim oluşturulması düşünülüyor. Dezenformasyon nitelikli paylaşımda bulunan sosyal medya kullanıcılara hapis cezası, sosyal medya kuruluşlarına ise söz konusu içeriği 24 saat içinde kaldırmaları, kaldırmamaları halinde ise ağır para cezaları öngörülüyor.

Daha önce 3 yargı paketini Meclis'ten geçiren AKP, 4. Yargı paketi için de çalışmalar sürüyor. Bu konudaki yasa teklifinin de yeni yılda Meclis'e sunulması planlanıyor.

AKP ve MHP yeni anayasayı tartışmaya açacak

AKP ve MHP'nin yeni anayasa teklifinin de yeni yılda kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, geçen Mayıs ayında "yeni anayasa" teklifini tamamlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiğini açıklamıştı. Arkasından da Erdoğan, Prof. Dr. Yavuz Atar başkanlığında bir heyeti yeni anayasa çalışmaları için görevlendirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa önerilerini gelecek yılın ilk aylarında "milletin taktirine sunmakta kararlı olduklarını" açıklamıştı. AKP'nin de yeni anayasa teklifini büyük ölçüde tamamladığı ve yılbaşından önce MHP'nin görüşüne sunacağı belirtiliyor.

MHP ile yapılacak ortak çalışma sonrasında da muhalefetten de yeni anayasa paketine destek için görüşme yapılması planlanıyor ve 2022'nin ilk aylarında da kamuoyunun tartışmasına açılması düşünülüyor.

Muhalefet 5 Ekim'de parlamenter sistem için Meclis'te buluşacak

2023 seçimlerine "güçlendirilmiş parlamenter sistem" vaadiyle gitmeye hazırlanan muhalefet partileri ise çalışmaları hızlandıracak.

Bu kapsamda daha önce iki kez parlamenter sistemle ilgili yaptıkları çalışmaların tek bir metin haline getirilmesi için bir araya gelen 6 muhalefet partisinin temsilcisi, 5 Ekim Salı günü üçüncü görüşecek.

Meclis'te yapılması planlanan toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün ile DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu katılacak.

Toplantıda, partilerin kamuoyuna açıklanan parlamenter sistem çalışmalarında yer alan "tarafsız, partisiz cumhurbaşkanı", "güçlü meclis" ve "bağımsız yargı" temel ilkeleriyle ilgili görüş ve öneriler konuşulacak.

Genel kurul yenilendi

Yeni yasama yılında, yaz aylarında kapsamlı bir tadilattan geçen TBMM Genel Kurulu da yenilenmiş haliyle bugün hizmete girecek.

Tadilat kapsamında, milletvekili sıraları tamir edilirken, zemine elektronik sistem alt yapısı döşendi.

Tartışmalı oturumlarda milletvekillerinin sıra kapaklarına vurmaları ve ses çıkarmak için sert biçimde açıp kapadıkları için bozulan elektronik oylama ve ses sistemi de yenilendi.

Yeni sistem, milletvekillerinin oylama ve yoklama panelini, tüm bilgilerinin İngilizce ve Türkçe olarak yer aldığı, parmak izlerinin de yüklendiği özel çipli kimlik kartlarıyla açabilecek.