K-Pop: Endişeler ve eleştiriler neler? Dinleyiciler ne düşünüyor?

bir saat önce

Sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ile birlikte Güney Kore dışındaki genç dinleyicilere de ulaşmayı başaran bu müzik türü, dünyanın çeşitli ülkelerinden oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip. Erişmiş olduğu yaygın bilinirlik, çeşitli eleştirileri de beraberinde getiriyor.

K-Pop Türkiye'deki çeşitli medya organlarınca, cinsiyetsizleştirme amacı güden ve gençleri etki altına alan bir proje olarak anılıyor. Dönem dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da bu konu ile ilgili çeşitli yorumları ve tedbirleri olduğu öne sürülürken, dinleyicileri için ise K-Pop; görselin, müziğin ve birlikteliğin bir arada sunulduğu bir paket.