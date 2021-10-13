Merkez Bankası'nda iki başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi görevden alındı

14 Ekim 2021, 01:14 +03 Güncelleme 10 dakika önce

Kaynak, DHA

Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak, PPK Üyeliğine Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.

Kaynak, Resmi Gazete

Dolar/TL kuru, son gelişmeler sonrası 9,18'i aşarak rekor kırdı. Euro/TL kuru da 10,64'le rekor tazeledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki (TCMB) görev değişiklikleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etmesinden birkaç saat sonra açıklandı.

Bloomberg haber ajansı, görüşmede bir PPK üyesinin görevden alınmasının konuşulduğunu ve görüşmenin olumlu geçtiğini bildirmişti.

Kaynak, DHA

Politika faizi 100 baz puan indirilmişti

PPK, 23 Eylül'deki toplantısında politika faizini sürpriz bir biçimde 100 baz puan indirerek yüzde 18'e çekmişti.

Buna karşın Enflasyonda yükseliş Eylül ayında da sürmüş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen ay yıllık bazda yüzde 19.58'e yükselmişti.

TÜFE, Ağustos'ta yüzde 19,25 ile TCMB'nin o dönemli yüzde 19'luk politika faizini aşmıştı.

TCMB'nin faizi yüzde 18'e çekmesi sonrası ise faiz ile enflasyon arasındaki fark daha da açılmıştı.