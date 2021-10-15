7 başlıkta dünyada ve Türkiye'de bu hafta öne çıkanlar

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Dolar/TL kurunda devam eden artış, Avrupa'daki doğal gaz sıkıntısının arka planı, Afganistan'daki Taliban iktidarının Pakistan'ın aşiretler bölgesindeki güvenliği nasıl etkileyeceği, Suriye'deki IŞİD kamplarındaki yabancı kadınlar ve çocuklarının hikayesi, bisiklet kullanmayı yeni öğrenen Mardinli kadınlar, lazerle vajinal yenileme operasyonlarının işlevsel olup olmadığı ve regl üzerine doğru bilinen yanlışlar. BBC Türkçe, Bundle okuyucuları için haftanın öne çıkan gelişmelerini derledi.

'Dolar/TL'deki yükselişin seyri TCMB'nin atacağı adımlara bağlı'

Pazartesi günü yurt içi piyasaların kapalı olduğu saatlerde 9 seviyesini aşan Dolar/TL kuru, haftanın kalan günlerinde yükselmeye devam etti.

Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof Dr. Abdullah Yavaş'ın görevden alınmalarının ardından da kurda yeni rekorlar geldi.

Uzmanlar, TL'deki değer kaybının arkasında Türkiye'deki para politikasının da etkisi olduğu görüşünde.

Doların neden yükseldiğiyle ilgili haberin tamamını sayfamızdan okuyabilirsiniz: Dolar neden yükseliyor?

Taliban'ın Afganistan'daki iktidarı Pakistan'ın aşiretler bölgesini nasıl etkiledi?

Afganistan'da Taliban'ın iktidara gelmesinin etkileri komşu ülke Pakistan'da görülüyor.

Özellikle de sınırda aşiretler bölgesi olarak bilinen alanda 'nüfuz mücadelesi' başladı.

Şiddet olaylarının sorumlusu ağırlıklı olarak Afgan Talibanı'nın "ideolojik ikizi" olarak bilinen Tehrik-i Pakistan (TTP) var. TTP, Afgan mevkiidaşlarının izinden gidip Pakistan'da Şeriat düzeni getirmeyi istiyor.

'Böyle devam ederse, baş edemeyeceğimiz bir felaketle karşı karşıya kalacağız'

IŞİD'e katılmak üzere Suriye'ye gelen çok sayıda kadın ve çocuğu, eşlerinin ölmesi, kaybolması ya da hapse girmelerinin ardından ülkede çeşitli kamplarda tutuluyor.

Kamplarda IŞİD'in kurallarını dayatan bazı kadınlar da var ve günlük cinayetler de işleniyor.

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İsveç, Almanya ve Belçika gibi bazı Avrupa ülkeleri, bazı çocukları ve annelerini ülkelerine geri kabul ediyor.

Ancak kamplardaki durum giderek daha da kötüleşirken, Kürt yetkililer daha fazla ülkeye vatandaşlarını geri alma çağrısı yapıyor.

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Rusya, Avrupa'da yükselen doğal gaz fiyatlarından ne kadar sorumlu?

Avrupa ülkelerinin tümünde doğal gaz fiyatları yükseliyor.

Kıtanın ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Rusya da bu durumu kendi avantajına kullanmaya çalışmakla suçlanıyor.

Doğal gaz talebi neden artıyor? Avrupa'daki stoklara ne oldu?

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Video altyazısı, Bisiklet kullanmayı öğrenen Mardinli kadınlar anlatıyor: 'İlk kez rüzgarı hissettim'

'İlk kez rüzgarı hissettim'

Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan 72 kadın hayatlarından ilk defa bisiklet sürmeyi öğrendi.

Buna Derikli Sevdet Baki'nin tek bisikletle başlattığı girişim vesile oldu. Üstelik bu proje sayesinde bisiklete binen Gülşah Dinler, Mardin'de düzenlenen bir bisiklet yarışmasında dereceye bile girmiş.

BBC Türkçe'den Hatice Kamer, bu kadınlarla bir gün geçirdi.

Regl olmak: Hurafeler, tabular, ilk deneyim

Rahmi olan kişiler, hayatlarının ortalama toplam 6-7 senesini regl olarak geçirse de bu doğal biyolojik olay Türkiye'de halen tabu olarak görülebiliyor.

Sağlık için kullanılması gereken hijyenik ped, alışverişlerde siyah poşete konuluyor ya da ürünü gazete kağıdına sarmak çoğu zaman yadırganmayabiliyor.

Regl olmakla ilgili hurafeler, tabular ve deneyimlerle ilgili BBC Türkçe'den Esra Yalçınalp'in haberi: Regl olmak: İlk deneyim, hurafeler, tabular...

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Lazerle vajinal yenileme operasyonları 'fayda sağlamıyor'

Yapılan bir araştırmaya göre lazerle vajinal yenileme tedavilerinin işlevsel değil.

Menopoz dönemindeki kadınlara sunulan tedavi, lazerle vajinal dokunun ısıtılması ve sıkılaştırılmasıyla yapılıyor.

Lazerle vajinal yenileme tedavileri işe yarıyor mu? Ne türden zararlar oluşabiliyor? Bilim insanları ne diyor?