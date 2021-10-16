Hollanda'da belediyelerin gizlice camileri izlediği ortaya çıktı: Ankara hukuki girişimde bulunmaya hazırlanıyor

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

54 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Rotterdam'da bir cami

Hollanda'da çok sayıda belediyenin özel bir araştırma şirketi görevlendirerek, gizlice cami ve İslami kuruluşları izlediği ortaya çıktı.

Ülkedeki İslami örgütler, cami cemaatlerinin kişisel bilgilerini de içeren soruşturmanın kabul edilemez olduğunu düşünüyor.

BBC Türkçe'ye bilgi veren Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin konuyla ilgili gerekli incelemelerin ardından, hukuki girişimde bulunacağını söyledi.

Hollanda'da yayımlanan NRC gazetesine göre son yıllarda 10'dan fazla belediye, ülkedeki camileri ve İslami kuruluşları izlemek için "Nuance Door Training and Advice" (NTA) adlı şirketi görevlendirdi.

Bu şirket, belediyeler adına "toplum için tehlike oluşturabilecek radikal eğilimler" konusunda soruşturma yapıyor.

NTA adlı şirket camilere giderek imamlar, cemaat ve cami yönetimleri ile konuşuyor. Daha sonra belediye yönetimleri için kamuoyuna açıklanmayan raporlar hazırlıyor.

Gazeteye göre Veenendaal kentindeki bir camiye ilişkin raporda, cemaat içinde hangi ailelerin birbirleriyle tanıştığı, bazı üyelerin nerelerde eğitim gördüğü gibi bilgiler de yer aldı.

NTA şirketi belediyelere radikalleşmeyle mücadele konusunda danışmanlık yapan ve mali destek sağlayan Hollanda Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörlüğü (NCTV) tarafındam önerildi.

Belediyeler, eski bir polis memuru olan Najib Tuzani tarafından kurulan NTA'nın yardımıyla dış finansman, radikal vaizler ve yöneticiler konusunda güvenli bilgi elde etmeye çalışıyor.

Aralarında ülkenin ikinci büyük kenti Rotterdam'ın da bulunduğu belediyelere göre, Selefiler gibi gerçek niyetleri konusunda yabancılara karşı dürüst ve açık olmayan kapalı topluluklara ulaşmak için gizli soruşturma şart.

'IŞİD endişesiyle' başlatıldı

IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden gençler konusunda duyulan endişeler nedeniyle başladığı belirtilen gizli soruşturmayı, Rotterdam ve Zoetermeer belediyelerinin artık gerçekleştirmediği belirtiliyor.

NCTV konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Ancak Hollanda medyasına göre, NTA'nın istihbarat servislerinin alanında faaliyet göstermesi nedeniyle NCTV rahatsızlık duyuyor.

Hukukçular ve İslami kuruluşlar yasa dışı olduğunu söylüyor

Hollandalı hukukçular da, özel şirketin camilerle ilgili soruşturmasının yasa dışı olduğunu vurguluyor.

Hollanda'daki camiler ve İslami kuruluşlar bu duruma tepkili.

Hollanda hükümetinin remi danışma organı olan Türkler İçin Danışma Kurulu (IOT) Başkanı Zeki Baran göçmenlerin sürekli olarak "günah keçisi" gibi algılanmasından bıktıklarını söylüyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Baran, Hollanda'daki camilerin ülkenin yasalarına göre faaliyet gösterdiğini vurguladı ve "Bizler Hollanda'nın asli unsurlarıyız. Sürekli politik malzeme olmaktan bıktık. Hükümetle görüşmemizde bunu bir kez daha vurgulayacağız" dedi.

Rotterdam'daki İslami örgütlerin çatı kuruluşu olan SPIOR da bunun, "hükümetin İslam toplumuna karşı geniş ve yapısal güvensizliğinden kaynaklandığını" düşünüyor.

Bu ülkede yaklaşık 150 camiye sahip olan Hollanda Diyanet Vakfı'nın (HDV) da gelişmeden tedirgin olduğu belirtiliyor.