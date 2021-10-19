Dolar/TL kuru için Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı neden önemli?

19 Ekim 2021, 14:00 +03 Güncelleme 12 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alacağı faiz kararı, piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

TCMB'nin faiz kararı, son günlerde sürekli rekor kıran Dolar/TL kurunun seyrinde de belirleyici olacak.

TL'deki değer kaybı, TCMB'nin 23 Eylül'deki toplantısında politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 19'dan yüzde 18'e indirmesiyle hızlanmıştı.

Piyasaların beklemediği şekilde TCMB'nin faiz indirimine gitmesi Dolar/TL kurunun yükselmesine neden oldu.

Piyasalar TCMB'nin bu hafta düzenleyeceği toplantıda da faiz indirmesini bekliyor.

Reuters haber ajansının anketine göre TCMB'nin politika faizini 50 ya da 100 baz puan indirmesi öngörülüyor.

Piyasalardaki bu beklenti kurun daha da yükselmesine yol açıyor.

Salı günü Dolar/TL kuru, piyasaların bu beklentisi doğrultusunda 9,37'yi aşarak rekor kırdı.

Kaynak, Getty Images

Sadece dört kurum faizin sabit tutulacağını öngördü

Bloomberg HT'nin faiz anketine katılan 17 kurumun medyan beklentisi, politika faizinin 50 baz puan indirimle yüzde 17,50'ye düşürüleceği yönünde.

17 kurum arasında 3 kurum politika faizinin 1 puan düşürüleceğini tahmin ederken, 4 kurum ise faizin sabit tutulacağını öngördü.

Katılımcılar bir sonraki TCMB hamlesinin ne yönde ve ne zaman geleceğine ilişkin soruya Kasım ayında indirimlerin devam edeceği beklentisiyle yanıt verdi.

Ankette yıl sonuna ilişkin faiz beklentileri de derlendi. Buna göre yıl sonuna ilişkin genel beklenti faizin yüzde 16,50'ye indirileceği yönünde.

Kaynak, DHA

Üyelerin görevden alınması değer kaybını hızlandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştükten sonra üç TCMB başkan yardımcısını görevden alması TL'deki değer kaybını hızlandırmıştı.

Faiz kararlarında oy hakkı bulunan TCMB başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Küçük ile PPK üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı.

Reuters, görevden alınan Yavaş ve Küçük'ün PPK'nın bazı kararlarına karşı çıktığını öne sürdü.

Görevden almaların ardından kurdaki yükseliş hız kazandı.

Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı koltuğunu, BDDK Başkan Yardımcısı Taha Çakmak devraldı.

Para Politikası Üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.

Kaynak, TÜSİAD

TCMB'nin bağımsızlığı tartışmaları

TCMB'nin son dönemde başkanlarının çok sık değiştirilmesi ve en son yaşanan görevden alınmalar, TCMB'nin uzun zamandır süren bağımsızlığına dair tartışmaları alevlendirdi.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, Salı günü düzenlenen konsey toplantısında TCMB başta olmak üzere düzenleyici kuruluşların bağımsız olması gerektiğine vurgu yaptı.

Özilhan, "Büyümek için öncelikle makroekonomik istikrarı sağlamak ve sürdürülebilir büyüme sürecini başlatabilmek gerekiyor. Bu doğrultuda en önemli adımlar, piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarını güçlendirmek ve başta Merkez Bankası olmak üzere düzenleyici kurumların bağımsızlığını tartışma dışı bırakacak biçimde tesis etmektir" dedi.

İlk görevi fiyat istikrarını sağlamak olan TCMB'nin en son aldığı faiz kararına ilişkin TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Para politikasında çekirdek enflasyon gelişmelerini değerlendirdik" demişti.

Eylül ayında enflasyon oranı yüzde 19,58 oldu.