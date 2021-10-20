Bitcoin, 66 bin doları aşarak rekor kırdı

39 dakika önce

En son nisan ayında zirveye çıkan bitcoinde yeni rekor, ProShares adlı şirket tarafından geliştirilen bitcoin vadeli borsa yatırım fonunun (ETF) New York borsasında işlem görmeye başlamasının ardından geldi.

Bitcoin'in 2021 başından bu yana olan yükselişi yüzde 120'yi aştı.

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Diğer kripto varlıklar da bitcoinin yükselişinden destek buldu.

İkinci en büyük dijital para birimi Ether yükselirken dijital varlıkların performansını ölçümleyen Bloomberg Galaxy Crypto endeksi de değer kazandı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) bu yatırım aracına onay vermesi ve bugün piyasaya çıkan bitcoin ETF'nin işlem görmeye başlaması, kripto paraların resmi otoriteler tarafından onaylandığının bir işareti.