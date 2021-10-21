Fenerbahçe-Antwerp beraberliği Belçika basınında: "Kadıköy'deki yangından ilk puanını çıkaran Antwerp Avrupa umudunu korudu"

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

22 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Royal Antwerp takımının İstanbul'da Fenerbahçe ile 2 - 2 berabere kalarak, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk puanını elde etmesi, Belçika basınında geniş yer buldu.

Belçika medyasına göre, Kadıköy'deki ateşli ortamdan 1 puan çıkarmayı başaran Antwerp takımı, Avrupa kupalarındaki umudunu sürdürdü.

Basına göre, Pro Leauge'de 4. sırada bulunan Royal Antwerp, haftaya kendi evinde seyircisiz oynanacak maçta Fenerbahçe'yi yenerek yolunda devam etmek istiyor.

Perşembe günü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe karşısına çıkan Belçika takımının aklı, Antwerpen'deki (Anvers) Bosuil stadyumundaydı.

Sabah saatlerinde Hollanda ve Belçika'da etkili olan fırtına, Royal Antwerp takımının maçlarını oynadığı Bosuil stadyumunun çatısını da uçurdu. Çatıdan kopan parçalar sahanın ortasına indi.

Fırtınadan kaynaklanan hasarın Pazar günü oynanacak Club Brugge maçını etkileyip etkilemeyeceği hâlâ belli değil.

Yönetim ve teknik ekip, Kadıköy'e bu endişe ile gitti. Şükrü Saraçoğlu'ndaki ateşli ortam, maç öncesi Royal Antwerp ekibini daha da endişelendirdi.

Ancak maçın 2. dakikasında Fenerbahçe'den kiralanan Samatta'nın attığı gol, Antwerp takımını rahatlattı. HLN gazetesine göre, "rüya gibi bir başlangıç yapan" Antwerp'in golü sayesinde "İstanbul'daki Türk desibelleri" yetersiz kaldı.

Fenerbahçe, Ener Valencia'nın 21 ve 45. dakikalarda attığı 2 gol ve kaçırdığı bir penaltı ile ilk yarıyı 2 - 1 önde kapadı. Taraftarlarda Fenerbahçe'nin, ikinci yarıda rahat bir galibiyet alacağı beklentisi vardı.

Ancak ikinci yarıda bu beklenti gerçeğe dönüşmedi. Topu Antwerp'e bırakan Fenerbahçe, sık sık kalesinde duran topların yarattığı tehlikelerle karşı karşıya kaldı.

Maçın 62. dakikasında Pieter Gerkens, durumu 2 - 2 yaparak, maçın skorunu belirledi. Bu golle, Antwerp takımı UEFA Avrupa Ligi'nde ilk puanını da elde etmiş oldu.

Kaynak, Getty Images

Belçika basını: "Antwerp ateşi söndürdü"

HLN gazetesi, "Pieter Gerkens Fenerbahçe yangınından 1 puan çıkardı, Antwerp, Avrupa Ligi'nde 0 puandan kurtuldu" başlığını attı.

Flamanca yayımlanan Nieuwsblad gazetesi de, "Antwerp Avrupa'da ilk puanını aldı ve umudunu diri tuttu" başlığıyla verdiği haberde, Antwerpen ekibinin haftaya Perşembe günü Fenerbahçe'yi yenme şansı bulunduğuna işaret etti.

Gazeteye göre, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 6 gole imza atan Samatta, Kadıköy'de gol atmanın nasıl bir şey olduğunu zaten biliyordu. Bu da, Antwerp'in İstanbul'dan başı dik ayrılmasını sağladı.

De Standaard gazetesi de, İstanbul'da Antwerp'in daha fazlasını da yapabileceğini vurgulayarak, 2 - 2'lik beraberlikle, kışı Avrupa Ligi'nde geçirme umudunu canlı tuttuğunu yazdı.

De Standaard'a göre de Antwerp'in, cezası nedeniyle haftaya Bosuil'de seyircisiz oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe'yi yenme şansı yüksek.

Fransızca yayımlanan Le Soir ve La libre gazeteleri, Antwerp'in "ateşli bir ortamda Fenerbahçe'den 1 puan koparmayı başardığını" vurguladı.

Fransızca yayın yapan RTFB kanalı da, Teknik Direktör Vitor Pereira'nın 2 - 2'lik skordan sonra yaptığı peş peşe değişikliklerin, maçı çevirmeye yetmediğine işaret etti.

Flaman kamu yayıncısı VRT, Antwerp'in 2 - 2'lik beraberlikle, ilk puanınını kazanarak, "Avrupa'da sıfırdan kurtulduğunu" belirtirken, Antwerpen gazetesi de, Belçika takımının sergilediği futbolla 1 puanı hak ettiğini yazdı.