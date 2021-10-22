BBC Türkçe ekip arkadaşları arıyor
BBC Türkçe; internet, sosyal medya ve görüntülü haber alanlarında çalışacak multimedya beceri ve deneyimine sahip gazeteciler arıyor.
Başarılı bulunan adaylar Türkiye'de görevlendirilecek.
Sözleşmenin süresi 12 ay olacak.
Başvurular için son gün 28 Ekim 2021.
Ayrıntıları İngilizce iş ilanında bulabilirsiniz.
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Haberin sonu
İlgilenenlerin link üzerinden başvuru formlarını İngilizce doldurmaları gerekiyor.