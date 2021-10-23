Akar: Dostumuz ABD'den F-16 tedariki için teknik çalışma başlatıldı

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de düzenlenen ve iki gün süren NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde gazetecilerle bir araya gelen Akar, Suriye'nin kuzeyinde Rusya ve ABD'ye "imzaladıkları mutabakatlarda üzerine düşen görevleri yapmaları" çağrısı yaptı. "İdlib'de bizim mevcudiyetimiz önemli. Bizim oradaki varlığımız rejimin katliamlarını engelliyor. Bunun engellenmesi de göç dalgasını ve radikalleşmeyi durduruyor." dedi.

'ABD'den hem F-16 tedariki hem modernizasyon için teknik çalışma başlatıldı'

Akar, ABD'ye yapılan yeni F-16 satın alma ve mevcut bazı F-16'ların modernizasyonu başvurusu için de şunları söyledi:

"Elimizdeki F16'ların yenilenmesi lazım. Stratejik müttefikimiz, dostumuz ABD'den hem blok 70 Viper F16 tedariki hem de elimizdeki bazı uçakların modernize edilmesi için teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz."

Türkiye, Rusya'dan uzun menzilli füze savunma sistemi S-400 satın almasının ardından F-35 programından çıkarılmıştı.

ABD ile yürütülen programa bugüne kadar 1,4 milyar dolar ödendiği belirtiliyor.

Türkiye, Ekim ayı başında ABD'li Lockheed Martin tarafından üretilen 40 adet F-16 ve 80'e yakın F-16 modernizasyon kiti almak için ABD'ye başvurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu konu F-35 konusuyla bağlantılı bir konu. 1 milyar 400 milyon dolar F-35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu" açıklaması yapsa da ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, konuyla ilgili bir soruya "Washington'ın herhangi bir mali teklif yapmadığını" belirterek yanıt verdi.

'Bazı ülkelerin kışkırtmasıyla silahlanmanın hiçbir yararı yok'

NATO toplantısı sırasında Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüşen Akar, "Yunan Savunma Bakanı ile olumlu, yapıcı bir görüşme yaptık. Bu görüşmenin olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde görmeyi bekliyoruz. Bu arada bazı ülkelerin de kışkırtma ve teşvikiyle silahlanma başta olmak üzere bazı eylemler ortaya çıkıyor. Bunların orta ve uzun vadede hiçbir yararının olmadığının bilinmesini istiyoruz. NATO'nun içinde olmamıza rağmen birtakım ittifaklar aranmasının hem NATO'ya hem ikili ilişkilere zarar vereceğini, güveni sarsacağını herkesin bilmesi gerekir." dedi.

28 Eylül'de Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki en büyük destekçilerinden Fransa'yla 3 milyar euro değerinde bir savunma işbirliği anlaşması imzalamıştı.

Anlaşma kapsamında Yunanistan, Fransa'dan üç adet Belharra savaş gemisi alacak. Bir adet daha almasının da anlaşmayla önü açılıyor.

Ardından Yunanistan ile arasındaki Savunma İşbirliği Anlaşması'nı en az 5 yıllığına uzatan ABD'nin, Türk sınırına 45 kilometre mesafedeki Dedeağaç limanına geni çaplı bir askeri sevkiyat yapacağına dair bilgiler, Yunan basınında yer aldı. Yunan basını, sevkiyatın Türkiye haricinde birkaç ülkenin katılacağı bir ortak tatbikat için Kasım ayında gerçekleşeceğini yazdı.

Akar, doğrudan isim vermese de bu işbirliklerine kast ederek "Eğer müttefikler arasında NATO dışında ayrı bir ittifak olursa bunlar NATO'nun 2030 vizyonuna da aykırıdır." dedi.