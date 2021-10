AB Büyükelçisi Meyer-Landrut: Türkiye'nin AİHM gibi Avrupa Konseyi kurumlarının kararlarına riayet etmesi gerekiyor

31 dakika önce

'Müzakereler donmuş vaziyette diyebiliriz'

'Türkiye'den AİHM kararlarına riayet etmesini bekliyoruz'

'İçimiz rahat, rapora inanıyor ve güveniyoruz'

AB'ye üye devletler arasında bir dayanışma bağı vardır. Bu da çok şaşırtıcı değil, olmaması şaşırtıcı olurdu diye düşünüyorum. Sonuçta AB gibi kurumlarda üyelerin birbiriyle dayanışıyor olması temel ilkedir. Ama böyle bir dayanışma bağının bulunması üye devletlerin kendi aralarında bazı farklı görüşlerinin olabileceği gerçeğini değiştirmiyor. Fakat Türk tarafı her zaman sanki bir-iki ülke üye devletin ağırlığı ile hazırlanıyormuş gibi yaklaşıyor. Öyle bir durum yok aslında. Tek bir yazarı yok bu ilerleme raporunun.

'AB sözverdiği rakamların üzerine çıktı, 30 bin Suriyeli mülteciyi yerleştirdi'

Üye devletlere Suriyeli mültecilerin yerleştirilmesi meselesi ile ilgili olarak da; AB, Türkiye'nin kabul ettiği sayıda mülteciyi alacaktı. Fakat AB burada aslında bu sayıların daha da üstüne çıktı. Öte yandan Türkiye'nin Yunan adalarından gelen 2-3 bin civarındaki mülteciyi kabul ettiğini görüyoruz. AB söz verdiği rakamların da üstüne çıkarak yaklaşk 30 bin kadar Suriyeli mülteciyi üye devletlere yerleştirdi. Ve yapılan anlaşmada bire bir şeklinde; Türkiye'nin kabul ettiği her mülteci kadar, AB üyesi ülkelere de yerleştirilecekti. Fakat bire bir değil, bire on şeklinde bir oran çıktı sonuç olarak. Her ne kadar üye devletler olarak biz sınırlı sayıda mülteci almış olsak da söz verilenin de üzerinde bir performans gösterdik.