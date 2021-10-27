Şebnem Şirin cinayeti: Furkan Zıbıncı gözaltında

Gazeteci Sibel Yükler 25 Ağustos akşamı Ankara'daki yaşadığı apartmanın önünde bir erkeğin yanındaki kadına şiddet gösterdiğini gördüğünde, yardımına koştu. Şiddet gösteren erkek ise 'Seni öldüreceğim' diye bağırıyordu. Kadın cinayetlerinin son yıllarda artmasının nedenleri neler? Cinayetler neden önlenemiyor?

28 Ağustos 2019