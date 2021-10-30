Kadın fotoğrafçılardan 'Kadın Bakışı' sergisi: 'En umutsuz görünen yerlerde bile inanılmaz bir direnç ve umut var'

Burak Abatay

BBC Türkçe

45 dakika önce

Kaynak, Ami Vitale Fotoğraf altı yazısı, Afgan bir çocuk, Kabil'deki yıkılmış Başkanlık Sarayı içerisinde dolaşıyor, 11 Ağustos 2002.

Kadın foto muhabirlerinin medyadaki görünürlükleri üzerine çalışmalar yapan Women Photograph isimli kuruluşun verilerine göre, 2020 yılında ABD, İngiltere ve Fransa basınında incelenen 8 büyük gazetenin hiçbirinde kadın foto muhabir imzalı fotoğrafların oranı yüzde 50'yi geçemedi.

Kaynak, Ami Vitale Fotoğraf altı yazısı, Kabil'de UNİCEF tarafından kurulan Qabel Bai Okulu'nda okuyan çocuklar, 8 Ağustos 2002.

Fotoğraf sanatçıları Ami Vitale, Rena Effendi ve Özge Sebzeci ise benzer bir noktadan yola çıkarak, kadın fotoğrafçıları ve foto muhabirleri medya dünyasında daha fazla görünür olmak konusunda cesaretlendirmek için "Female Gaze (Kadın Bakışı)" isimli sergide bir araya geldi.

Kaynak, Ami Vitale Fotoğraf altı yazısı, Hindistan Sınır Güvenlik Memurları, bir zamanlar turistlerin uğrak noktası olan Dal Gölü'nde devriye geziyor.

212 Photography Istanbul'un 2021 programına ek olarak hazırlanan sergi için BBC Türkçe'ye konuşan Ami Vitale, "Kariyerimin ilk on yılında dünyanın dehşetini anlattıktan sonra, şiddetten çok daha fazlası olduğunu keşfettim" diyor ve ekliyor:

"En 'umutsuz' görünen yerlerde bile inanılmaz bir direnç ve umut var."

Kaynak, Özge Sebzeci

Sergi kapsamında kadın fotoğrafçılarla gerçekleştirilen çevrimiçi söyleşilere katılan fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel ise görsel dünyadaki erkek egemenliğinin, kendisinin büyüttüğü bir sorun olmadığını vurguluyor ve bu durum için "Bu, bahçemizin bir yerinde kurumuş ve kurtarılmayacak bir düşünce" benzetmesini yapıyor.

Kaynak, Özge Sebzeci

'Yaban otlarını ehlileştirip kendi düşüncelerimizle buluşturacağız'

Bozyel, medyadaki kendi çözümünü, "Kurumuş bölge haricinde bütün alanı yeşil ve rengarenk çiçeklerle kaplayıp, kurumuş alanda çıkacak yaban otlarını ehlileştirip, kendi düşüncelerimizle buluşturmak fikrindeyim" diye anlatıyor.

Sanatçı, fotoğrafçılıkla ilgilenecek kadınlara, "Kimsenin size karışamayacağı bir alan, makinanızı alın ve çıkın" diyerek öneride bulunuyor.

Kaynak, Özge Sebzeci Fotoğraf altı yazısı, Gaziantep'te Suriyeliler ve Türklerin bir arada yaşadığı bir mahalle, 2019

'Kendim güzelim ama kaderim değil'

Özge Sebzeci ise sergide "Güzelim Ama Kaderim" ismini verdiği serisindeki fotoğraflarıyla savaş ve göçün gerçeklerinden etkilenmiş kız çocuklarına odaklanıyor.

Kaynak, Rena Effendi Fotoğraf altı yazısı, Hastaneden dönüştürülmüş bir mülteci yerleşimdeki kardeşler, Bakü, 2010.

Sebzeci, serisinin başlığını şu sözlerle açıklıyor:

"Bu projeye başladığımda hikayenin iki tarafını anlatmak istedim: Bazı kızlar reşit olmayan evliliklere maruz bırakılırken, bazıları ise eğitim görebiliyorlardı. Aile baskısı ve üzerine de pandeminin etkileri de etkilenince geçen seneki durum daha da kötüleşti. Takip ettiğim kızların çoğu çocuk yaşta evlendirildi.

Kaynak, Rena Effendi Fotoğraf altı yazısı, Bakü Körfezi'ndeki Nargin Adası'nda bir gemi mezarlığı, 2006

"Serginin başlığı da öyle bir kızdan, alışveriş yaptığım Suriyeli bir kızdan geldi. O kız, 'Kendim güzelim ama kaderim değil' dedi."

Kaynak, Rena Effendi Fotoğraf altı yazısı, Bakü'de bir banliyöde nadiren görülen zakkum ağacı, 2010.

'Kelebekler gibi'

Renna Effendi ise Bakü ve çevresinde çektiği ve "Akışkan Diyar" başlığıyla bir araya getirdiği fotoğraflarının ilhamını çocuk yaşta kaybettiği babasından alıyor.

Kaynak, Rena Effendi Fotoğraf altı yazısı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de terk edilmiş bir gaz fabrikasında kurulan mülteci yerleşim yerindeki okul çocukları, 2008.

Bir böcekbilimci olan babasının 30 binin üzerinde kelebeği araştırdığını ifade eden Effendi, "Bana göre bu insanlar tıpkı kelebekler gibi. Kırılganlar; yaşadıkları şartlar çok zor, ve güzeller. Bu kelebekler de doğanın ve çevremizdekilerin kırılganlığını yansıtıyor" diyor.