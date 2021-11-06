Birleşik Krallık'ta on binlerce kişi iklim için yürüdü

23 dakika önce

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Ülke genelindeki en büyük yürüyüş, COP26'nın düzenlendiği Glasgow'daydı

Birleşik Krallık genelinde çok sayıda kentte, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve Glasgow'daki COP26 zirvesinde bulunan liderleri harekete geçirmek için yürüyüş düzenlendi.

Başkent Londra'daki yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

Yürüyüşün son durağı olan Trafalgar Meydanı'nda Press Association'a konuşan 48 yaşındaki Volkan Aran liderlerin dünyayı daha fazla oyalamaması gerektiğini söyledi.

Dört yaşındaki kızıyla birlikte yürüyüşe katılan Aran, "Siyasetçilerin bize söyledikleriyle yaptıkları arasında büyük fark var" dedi.

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COP26'nın düzenlendiği İskoçya özerk bölgesinin Glasgow kentindeki yürüyüş ise çok daha büyüktü.

Emniyet kaynakları yürüyüşe kaç kişinin katıldığını açıklamasa da organizatörler katılımın 100 bin civarında olduğunu söyledi.

Yürüyüş sırasında "İklim devrimi olmazsa her şeyi kaybedeceğiz" pankartı tutan bir grup, kendilerini George V Köprüsü'ne zincirledi.

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Polis, Scientist Rebellion (Bilim İnsanları İsyanı) adlı örgütten 21 kişiyi gözaltına almak için zincir kesme aletleri kullandı.

Yürüyüşün son durağı olan Glasgow Green parkında konuşmacılar için bir sahne de kuruldu.

Fakat sert rüzgarlar, sahnenin sökülmesine yol açtı.

Aralarında Greta Thunberg'in de olduğu konuşmacıların sahneye çıkmadan konuşması bekleniyor.

Galler özerk bölgesinin başkenti Cardiff'te de çok sayıda kişi parlamento önünde bir araya geldi.

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Yürüyüşün örgütleyicilerinden Clare James, "COP26'nın ihtiyaç duyduğumuz sonuçları getireceğini düşünmüyoruz. Bu yüzden herkesi bize katılarak gelecek nesiller için bir sistem değişikliği talep etmeye çağırıyoruz. Çünkü COP26 bittikten sonra yapılacaklar, konferansın kendisinden daha önemli" dedi.

Galler'de Swansea, Bangor, Llangollen ve Holyhead kentlerinde de benzer yürüyüşler düzenlendi.

Kuzey İrlanda özerk bölgesinde ise en büyük yürüyüş başkent Belfast'taydı.