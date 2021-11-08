İklim krizi: Dünya'yı nasıl bozduk, nasıl tamir ederiz?
- Çağıl Kasapoğlu & Osman Kaytazoğlu
- BBC Türkçe
İklim değişikliği birçok veri, bilimsel ifade ve geleceğe dair öngörülerle anlaması zor bir mesele gibi görünebilir.
Ama bu karmaşık görünen verileri ve bilimsel ifadeleri anlamak iklim krizine çözüm bulmak için de önemli.
Atmosfere saldığımız sera gazlarının etkisi, bireylerin, hükümetlerin neler yapacağı gezegenimizin geleceğini de belirleyecek.
Peki iklim krizinin çözümü var mı? Bizler neler yapabiliriz?