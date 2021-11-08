İklim krizi: Dünya'yı nasıl bozduk, nasıl tamir ederiz?

12 dakika önce

İklim değişikliği birçok veri, bilimsel ifade ve geleceğe dair öngörülerle anlaması zor bir mesele gibi görünebilir.

Ama bu karmaşık görünen verileri ve bilimsel ifadeleri anlamak iklim krizine çözüm bulmak için de önemli.