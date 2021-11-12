Sekiz başlıkta Türkiye ve dünyada bu haftanın özeti

22 dakika önce

Kaynak, SHWAN KURD

Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi, Libya konusunda Türkiye ile Batı arasında artan görüş ayrılıkları, Türkiye'deki asgari ücretin Avrupa ülkelerine kıyasla gerileyişi, F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu, KYK yurtlarında kalan öğrencilerin şikayetleri, Travis Scott konserindeki izdiham ve Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisi… Bu haftanın öne çıkan haberlerini derledik.

Polonya ile Belarus arasında gerilim artıyor

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'yu, göçmenleri kolay giriş vaadiyle AB sınırına toplamakla suçladı.

Komisyona göre Lukoşenko bu politikası kapsamında "insanlık dışı ve gangstervari" bir yaklaşım benimsedi.

Tarık Demirkan, Polonya ve Belarus'un yanı sıra Avrupa Birliği ve Rusya'yı da karşı karşıya getiren göçmen krizine dair merak edilen sorulara yanıt aradı.

Haberin tamamı için tıklayın: 5 soruda Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi

Libya Konferansı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'nın davetini karşılıksız bıraktı

2011'den bu yana iç karışıklık ve çatışmalara sahne olan Libya, "Süheyrat Anlaşması" olarak da bilinen 2015 tarihli Libya Siyasi Anlaşması kapsamında ülkede siyasi birliği sağlama amacıyla 24 Aralık 2021'de cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini gerçekleştirecek.

Ancak Trablus'da bulunan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Bingazi'de bulunan Temsilciler Meclisi arasında seçimlerin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin anlaşmanın tam olarak sağlanamamış olması, iki karşıt yönetim arasında siyasi ve güvenlik konularındaki farklılıkların giderilememiş olması sorun olmaya devam ediyor.

Fransa'nın girişimiyle bugün Paris'te gerçekleştirilecek olan Libya Konferansı, 24 Aralık seçimlerini garanti altına almak ve siyasi anlaşmanın aksamadan yürütülmesini sağlamak için toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konferansa davet edilen liderler arasındaydı. Ancak Türkiye toplantının formatı, amacı ve katılımcı listesinden kaynaklanan nedenlerden dolayı konferansta lider düzeyinde yer almıyor.

Bir zamanlar AB ve aday ülkeleri arasında 14 ülkeden daha yüksek asgari ücret veren Türkiye bugün sondan ikinci

2021 başında brüt asgari ücret, yüzde 21,56'lık zamla 3 bin 577 TL'ye yükselse de Türk Lirası'nın yıl içindeki değer kaybı, alım gücünün azalmasına yol açtı.

2016 başında Türkiye'de brüt asgari ücretin karşılığı 518 euro'ydu. Bugün ise bu rakam 317 euroya kadar düştü.

Türkiye, Avrupa Birliği (AB) üyeleri ve birliğe aday ülkeler içinde asgari ücreti önceki yıllara göre daha düşük tek ülke.

2016 başında Türkiye'deki asgari ücret 14 AB üyesi ve birliğe aday ülkeden daha yüksekti.

Bugün ise Türkiye'deki asgari ücret yalnızca Arnavutluk'taki ücretten daha yüksek.

Onur Erem, Türkiye'deki asgari ücretin durumunu grafiklerle inceledi.

F-35 projesinden çıkarıldıktan sonra Türkiye'nin savaş uçaklarına dair planı ne?

ABD ile ortak üretim sürecine girdiği F-35 programından çıkarılan Türkiye, iki yıldan uzun süren çabalar ve lobicilik faaliyetleri karşılık vermeyince, bu kez yeni F-16 savaş uçakları almak ve var olanları yenilemek için ABD'ye başvurdu.

F-35 programından çıkartıldığında ABD'ye sert tepki gösteren ve "kendi savaş uçağımızı yapacağız" diyen Ankara, F-35 ve Milli Muharip Uçak'a kıyasla daha eski nesil olan F-16'ların satın alınması için neden çaba harcıyor?

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Ece Göksedef, Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan savaş uçaklarını, ordunun ihtiyaçlarını ve modernizasyonun bu ihtiyacı karşılayıp karşılayamayacağını inceledi.

KYK yurtlarındaki öğrenciler neden eylem yapıyor?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarında barınma koşullarında yaşanan sorunlar nedeniyle son dönemde İstanbul ve Gaziantep'te öğrenciler eylemler düzenledi.

İstanbul'daki Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'nda öğrenciler ulaşım, internet ve yemek sağlanmasında yaşanan sorunları protesto etti.

Gaziantep'teki Ümmü Gülsüm Kız KYK Yurdu'nda verilen yemeklerin yetersiz olduğunu söyleyen öğrenciler "Açız" diyerek eylem yaptı.

Erzurum'un Hınıs ilçesindeki kız ve erkek KYK Yurdu'ndaki öğrenciler ise temizlik ve ısıtma sorunları yüzünden sağlıklarının tehdit altında olduğunu söylüyor.

Özge Özdemir, temizlik sorunları yüzünden hasta olan ve ısıtma sağlanamadığı için üşüterek hastaneye kaldırılan öğrencilerle konuştu.

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Astroworld Müzik Festivali'nde sekiz kişinin hayatını kaybettiği izdihama ne yol açtı?

Cuma günü ABD'nin Texas eyaletindeki Houston kentinde düzenlenen Astroworld Müzik Festivali'nde yaşanan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. İzdiham sırasında sahnede olan Travis Scott'ın konserine devam etmesi büyük tepki çekti.

ABD'de daha önce bir konserde bu kadar fazla kişi hayatını kaybetmemişti.

Trajedinin ardından festivalde "uyuşturucu iğne" şüphesi araştırılmaya başlandı.

İzdihamda yaralananlardan biri sahne alan sanatçılara tazminat davası açtı. Festivali düzenleyen eğlence şirketinin yeterli önlemleri almadığı söylendi.

Haberin tamamı için tıklayın: Travis Scott konserinde 8 kişinin öldüğü izdiham önlenebilir miydi?

Netflix'in Kulüp dizisi, Türkiye'de Yahudiler arasında heyecan yarattı

Netflix'te 6 bölüm olarak ekrana gelen ve merkezinde İstanbul Galata'da yaşayan Sefarad Yahudilerinin bulunduğu Kulüp dizisi, Türkiye'de Yahudiler arasında da heyecan yarattı.

Bu yapımla ilk kez, büyük oranda İstanbul'da yaşayan Yahudiler, kendi ifadeleriyle "görünür" oldu.

Efe Öç, neler hissettiklerini Yahudilere sordu.

Haberin tamamı için tıklayın: Netflix'in Kulüp dizisi için Türkiye Yahudileri ne diyor?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Dizide Mordo ve Raşel karakterlerini canlandıran İlker Kılıç ve Asude Kalebek

UNESCO'nun tehlike altındaki diller arasında gösterdiği Ladino

Türkiye'de yaşayan geniş toplum kesimleri, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) tehlike altındaki diller arasında gösterdiği Ladino ile Kulüp dizisi sayesinde tanıştı.

Üstelik dizideki Ladino kullanımı da mükemmele yakın olarak tarif ediliyor.

Bunu sağlamak için Türkiye Yahudi cemaatine mensup Ladino konusunda uzman isimler diziye danışmanlık yaptı. Oyuncular dil konusunda haftalarca eğitildi.

Efe Öç bu dilin tarihini ve yıllar içindeki değişimini inceledi.