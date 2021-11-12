Sebze ve meyve fiyatları tarladan sofraya gelene kadar neden katlanıyor?

Neyran Elden & Ege Tatlıcı & Selim Büyükgüner

BBC Türkçe

22 dakika önce

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Ekim ayı verilerine göre, bir tarım ürününün çarşıdaki satış fiyatı üreticiden çıktığı fiyatın yaklaşık 4,5 katı.

Peki çiftçinin elinden düşük ücretler karşılığında çıkan bu ürünlerin fiyatı sofraya ulaşana kadar neden katlanıyor?

Sebze ve meyveler hasattan sonra tüketiciye ulaşana kadar uzun bir yolculuk yapıyor. Bu yolculuk sırasında, ürün fiyatlarının üzerine hem çiftçide hem de ürünleri pazara ve marketlere ulaştıran aracılarda oluşan maliyetler ve kar ekleniyor.

Fiyatı dövize bağlı olarak artan ve gübre, tarım ilacı, elektrik, akaryakıt, paketleme gibi kalemlerden oluşan bu maliyetler, çiftçinin karının düşmesine sebep oluyor, üretici ve çarşı arasındaki fiyat farkını da katlıyor.

Uzmanlar, halkın sağlıklı ve erişilebilir gıdaya ulaşması için bu durumun önüne geçilmesi gerektiğini ve çiftçinin desteklenmesi gerektiğini söylüyor.