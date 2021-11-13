Başak Cengiz'in nişanlısı, samuray kılıcıyla saldıran Boz hakkındaki iddialara karşı çıktı: “Deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz”

13 Kasım 2021, 17:22 +03 Güncelleme 40 dakika önce

Kaynak, DHA

İstanbul'da sokakta yürürken Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak, Boz'un akli dengesinin yerinde olmadığına dair yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mızrak, "Gazeteciler fotoğraf çekerken yüzünü gizlemeyi akıl eden birinin deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz" dedi.

Diğer yandan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul'da Başak Cengiz'in ailesini ziyaret etti.

Gül'ün ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonla görüşerek başsağlığı diledi.

Başak Cengiz, Ankara'dan iş amacıyla geldiği İstanbul'da sokakta yürüdüğü sırada saldırıya uğramıştı.

9 Kasım Salı günü İstanbul Ataşehir'deki Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen olayda Can Göktuğ Boz, sokakta yürüdüğü sırada mimar Cengiz'e samuray kılıcıyla saldırdı.

Ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Can Göktuğ Boz tutuklandı, Başak Cengiz'in cenazesi Ankara'da toprağa verildi.

Boz'un komşusu: "6 ay önce polis çağırdım"

Can Göktuğ Boz'un işlediği cinayet sonrası elinde kılıçla Ataşehir'de yaşadığı binaya giriş anına ilişkin fotoğraflar da ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, saldırgan elinde kılıçla yaklaşık yarım saat sokaklarda dolaştı.

Komşuları ise daha önce Boz'u polise şikayet ettiklerini dile getirdi.

DHA'nın haberine göre Boz'un komşusu Bahar Akkanat "Benim yan bloğumda oturuyordu. 6 ay boyunca bağırtı seslerini duyuyordum. 3 ay önce polis çağırdım sesten rahatsız olup. Sabaha karşı küfürler edip duvarlara vuruyordu. Benim çocuğum var, bu sitede neredeyse 300 tane çocuk var. Hepimizi kesebilirdi" diye konuştu.

Boz'un yaşadığı sitede oturan bir kişi, "Sürekli gece gündüz bağırıyordu. Son günlerde bağırışları sıklaşmıştı. Küfür ediyordu haykıra haykıra. Geçen gün kılıcı çocuklara göstermiş.Çocuklara kılıcı sallayarak 'Öldüreceğim sizi' demiş. Bu insanın hastanede olması gerekiyor neden burada?" sözlerini sarf etti.

Kaynak, DHA

Elazığ'da eylem düzenlendi: "Sadece kadın oldukları için öldürülüyorlar"

Elazığ Kadın Meclisi, İstanbul'da öldürülen Başak Cengiz için bir araya geldi.

Açıklamada, "Devlet, korumadığı için öldürülen her kadından sorumludur" denildi.