Deprem: Düzce'de meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem İstanbul dahil birçok ilde hissedildi

17 Kasım 2021, 16:54 +03 Güncelleme 10 dakika önce

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Düzce ve Bolu'da sarsıntıdan sonra insanlar sokaklara çıktı

TSİ 15:40'ta merkez üssü Düzce olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 5,0, Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 5,3 olarak açıkladı.

Deprem; İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa'da da hissedildi.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) göre depremle birlikte Düzce ve Bolu'da insanlar sokaklara döküldü.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri, bölgede devriye görevine çıkarıldı.

Kentte şu ana kadar herhangi bir hasara rastlanmadı.

Depremin ardından artçı sarsıntılar devam etti.

Fotoğraf altı yazısı, Sarsıntının merkez üssünün Düzce olduğu açıklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem sonrası ilk açıklamasında, "Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" dedi.

Soylu, depremin ardından ekiplerin saha taramasını sürdürdüğünü açıkladı.

Düzce Valisi Atay: İlk bilgilere göre can kaybı yok

Düzce Valisi Cevdet Atay, depremde ilk bilgilere göre can kaybı olmadığını ve yıkılan yer bulunmadığını söyledi.

DHA'ya konuşan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü da "Kötü bir haber yok" dedi.

Özlü, "Düzce'deki yapı stoku yenilendi. Zemin artı 4 kata izin veriyoruz. Düzce deprem konusunda deneyimli. Hemşehrilerimiz panik yapmasınlar. Bize gelen kötü bir haber yok" diye konuştu.