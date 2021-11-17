Hava kirliliği: İstanbul'dan Uludağ'ı neden göremiyoruz?

Esra Yalçınalp

BBC Türkçe

45 dakika önce

Pandemi döneminde Uludağ, İstanbul'dan gözüküyordu. Fakat yasaklar bittiğinden beri bu pek mümkün değil. Bunun nedeni hava kirliliği.

Türkiye'de her yıl trafikte ölenlerin 6 katı kadar insanın hava kirliliğinden hayatını kaybediyor. 2018 için bu sayı yaklaşık 45 bin.

Türkiye'nin 4. büyük şehri Bursa, son 10 yıldır havası en kirli şehirler arasında yer alıyor. Bursalılar, 2019'da yaklaşık 250 gün boyunca kirli hava soludu.

Sanayi, konut, trafik…

Aslında Bursa'nın havası, Türkiye'deki birçok ile benzer sebeplerden ötürü kirli.