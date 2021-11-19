Susuz yaz: Türkiye'nin doğusunda çiftçilik ve hayvancılık bitiyor mu?

bir saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2021 yazında Hakkari ve Van'da son yılların en düşük yağış miktarları görüldü.

Temel geçim kaynağı hayvancılık olan köyler yağış miktarının düşmesinden ve kuraklıktan olumsuz yönde etkileniyor.

Suyun azalmasına bağlı olarak tarım zorlaşıyor. Hayvanların otladığı meralar kuruduğunda hayvanlar yeterli beslenemeyerek hastalanıyor. Çiftçi, bakım ve yem masraflarını karşılayabilmek için hayvanlarını satmak ya da evini terk ederek kentlere göç etmek zorunda kalıyor.