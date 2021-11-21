Libya'da 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı MİT ve Katar istihbaratının ortak çalışmasıyla Türkiye'ye getirildi
Libya'nın doğusunda yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Katar İstihbarat Teşkilatı'nın ortak çalışmalarıyla Türkiye'ye getirildi.
Anadolu Ajansı haberine göre, yoğunlukla lokantacılık sektöründe çalıştığı belirtilen İlker Sağlık, Doğan Kıssa, Nurettin Çalık, Halil Gözel, Ahmet Selvi, Hidayet Yaprak ve Abdul Samet Akçay adlı vatandaşların kurtarılması için Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatınca uzun süredir çalışmalar yürütülüyordu.
Katar İstihbarat Teşkilatının da katkı verdiği çalışmalar neticesinde Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi sağlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye dönmelerinin ardından vatandaşlarla telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Dışişleri Bakanlığı'ından yapılan açıklamada da "Vatandaşlarımızın serbest bırakılması sürecine katkı sağlayan tüm ilgili kurumlarımız başta olmak üzere Libya ve Katar hükümetlerine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
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2019'da Libya'da Trablus hükümetine karşı mücadele eden ve ülkenin doğusunu kontrol altında bulunduran Ulusal Ordu'nun başındaki General Hafter'e bağlı güçlerin Türk vatandaşlarını alıkoymasına Türkiye Dışişleri Bakanlığı bir açıklama ile tepki göstermişti.
Açıklamada "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir" ifadesi kullanılmıştı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Hafter'in sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari'nin Türkiye'yi 'düşman hedef görmekle' tehdit etmesine yönelik sözlerine tepki gösterip "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum ve saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir" demişti.
Şubat 2021'de geçiş dönemi için oluşturulan Ulusal Birlik Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Necla el Manguş, Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde imzalanan ve yaklaşık yedi aydır süren ateşkesin sürdürülebilmesi için Türk askerlerinin de çekilmesi çağrısı yapmıştı.
Manguş, "Türkiye'yi, egemenliğimizi korumamız için ülkedeki tüm yabancı güçler ve paralı askerlerin varlığına son vermek için bizimle işbirliği yapmaya çağırıyoruz" demişti.
Türkiye, Libya ile 2019'da yaptığı askeri işbirliği anlaşması kapsamında ülkede asker bulunduduğunu ve bunların muharip amaçla değil, eğitim vermek için burada bulunduğunu belirtiyor.
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BM raporunda Türkiye'nin Libya'ya 'çocuk savaşçı gönderdiği' öne sürüldü, Ankara iddiayı yalanladı
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin oluşturduğu Libya Veri Toplama Misyonu'nun 2016'dan bu yana yaşanan insan hakları ihlâllerini araştırdığı raporu yayımlandı. Raporda, Libya'daki iç savaşta Suriyeli çocuk savaşçıların da kullanıldığı ve Türkiye'nin bu "çocuk savaşçıların Libya'ya götürülüp savaştırılmasında" rol oynadığına dair ifadeler yer alıyor. BBC Türkçe'ye raporla ilgili değerlendirmede bulunan Türk diplomatik kaynaklar, iddiaları reddetti.