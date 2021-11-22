Erdoğan'ın "Kur artışı istihdamı artırır" sözlerinin ardından dolar/TL yüzde 1 yükselişle tekrar rekor kırdı

22 Kasım 2021, 19:28 +03 Güncelleme 31 dakika önce

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, "Kurdaki rekabet gücü yatırım, üretim ve istihdamda artışa yol açar" dedi.

Erdoğan'ın sözlerinin ardından dolar/TL kuru günlük yüzde 1 yükselişle 11,47'nin üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Euro/TL kuru 12,92'yi; sterlin/TL kuru ise 15,38'i görerek yeni tarihi rekorlar kırdı.

Erdoğan konuşmasında ayrıca, "Yüksek faiz-düşük kur kısır döngüsü yerine yatırım, üretim, istihdam, ihracat odaklı ekonomi politikamızla ülkemiz için en doğru olanı yapmakta kararlıyız" dedi:

"Kurdaki yükselişe bağlı fiyat artışı yatırım, üretim ve istihdamı doğrudan etkilemez. Kurdaki rekabet gücü yatırım, üretim ve istihdamda artışa yol açar. Ülkemizi bunca tuzaktan, badireden nasıl çıkardıysak Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik Kurtuluş Savaşı'ndan da zaferle çıkartacağız."

Erdoğan ayrıca asgari ücretle ilgili olarak da, "Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Faiz indirimini memnuniyetle karşıladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçtiğimiz hafta Para Politikası Kurulu'nda (PPK) politika faizini 100 baz puan daha indirerek yüzde 16'dan yüzde 15'e düşürmüştü.

Kararın ardından Dolar/TL kuru hafta boyu yükselişini sürdürdü.

Politika faizinin düşük tutulmasını memnuniyetle karşıladığını söyleyen Erdoğan, "Kurun piyasadaki hareketlerini takipte özellikle kararlıyız. Kurdaki yükselişi bahane ederek hiçbir mantıklı izahı olmayan fahiş fiyat artışı yapanlara göz açtırmayacağız, hepsinin tepesine bineceğiz" diye konuştu.