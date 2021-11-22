İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde Bakan Soylu ile muhalefet milletvekilleri arasında hangi tartışmalar yaşandı?

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

bir saat önce

Kaynak, DHA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, pazartesi günü İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçesi görüşüldü. Görüşmeler sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile muhalefet partili milletvekilleri arasında yaşanan tartışmalar nedeniyle tansiyon sık sık yükseldi.

Muhalefet milletvekillerinin "Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi kim?" soruları ile karşılaşan Soylu'nun "Ben 10 bin doları alan siyasetçiyi söylerim, siz de başka şeyler söylemek zorunda kalırsınız" yanıtı vermesi, tartışmaları körükledi. Gerilim, yoğun katılımın olduğu görüşmeler boyunca sürdü.

Muhalefet, Soylu'yu "10 bin dolar alan siyasetçi kim?" dövizleriyle karşıladı

Muhalefet milletvekilleri, katıldığı bir televizyon programında "Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi var" sözlerini sık sık Soylu'ya anımsatıp, siyasetçinin kim olduğunu açıklamasını istediler.

Soylu toplantı salonuna geldiğinde, bazı CHP milletvekilleri, üzerinde "10 bin dolar alan siyasetçi kim?" yazılı dövizleri komisyon sıralarına koydu.

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile birlikte gazeteciler Bahadır Özgür, Ertuğrul Mavioğlu, Hakkı Özdal ve Timur Soykan'ın Sedat Peker'in iddiaları ile ilgili yazdığı "Duvar" adlı kitabı, Bakan Süleyman Soylu'ya uzattı. Soylu kitaba bakmakla yetinirken Kadıgil, salondaki milletvekillerine kitabı dağıttı.

Soylu: Örgüte katılımlar düştü

Konuşmasında Türkiye'nin "terörle mücadelesine" ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu, PKK'nın neden olduğu can kaybının yaklaşık 40 bin kişi olduğunu, 2016'dan bu yana ise 408 sivilin örgüt tarafından katledildiğini ifade etti:

"2014'te 5 bin 58 kişinin katıldığı terör örgütüne, bugün 48 katılım vardır. Doğru, terör örgütü eskiden sadece Tunceli kırsalında, 2 bin-2 bin 500 kişiyle kamp yaparken, bugün Türkiye'nin tamamında, toplam terörist sayısı 180'in altına düşmüştür. Terör eylemlerinin sayısı 2 bin 817'den, yüzde 90'ı sınır ötesi tacizleri, bir kısmı da masum sivil insanları hedef alan, 135 sayısına inmiştir. Allah'a hamdolsun, şehirlerimizde huzur vardır. PKK, kilitlenmiştir. PKK bu yıl beş tanesi de yurt dışından 48 kişiyi örgüte katmışken son beş yılda 1043'ü ikna olmak üzere, 2 bin 72 örgüt mensubu teslim olmuştur."

Soylu, CHP'li Özkoç'la tartışınca toplantıya ara verildi

Soylu, konuşması sırasında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a "Ben gülmüyorum, oradan sürekli bana gülerek bakma. Ben terörle mücadeleyi anlatıyorum. Ben gülmüyorum. Sürekli oradan gülüyorsun. El hareketinde bulunma." diye tepki gösterdi.

Özkoç'un "haddini bil" diye yanıt verdiği Soylu, konuşmasını "El sallama, parmak sallama. Terörle mücadele yapmamız hoşuna gitmiyor. Orada şehit veriyoruz, evlatlarımız şehit oluyor, sen gevrek gevrek gülüyorsun. PKK'ya, HDP'ye her evden bir oy istediniz. Siz istediniz, sizin genel başkanınız istedi" diye sürdürdü. Özkoç ve muhalefet milletvekillerinin yanıt vermesi üzerine gerilim büyüyünce komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz toplantıya ara verdi. Soylu ise salonu terk etti.

Soylu geri dönüp komisyon yeniden toplandığında da Soylu ile HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç arasında bir başka tartışma yaşandı. Oruç'un "Sen Türkiye'yi böyle yönetiyorsun" diye tepki gösterdiği Soylu "Sen, PKK'dan talimat alıyorsun" yanıtını verdi.

Tartışmaların ardından sunuma devam eden Soylu, "terör örgütlerine kaynak aktardığı, lojistik destek sağladığı gerekçesiyle" görevden alındığını belirttiği belediye başkanlarının ilk derece mahkemelerinden 694 yıl 988 ay 338 gün ceza aldığını söyledi. Soylu, görevden alınan belediye başkanları yerine atanan kayyum belediyelerinin ise hizmet üretir hale geldiğini savundu.

'319 bin kişi gözaltına alındı, 99 bin kişi tutuklandı'

Gülen yapılanmasına ilişkin operasyonlar hakkında da bilgi veren Soylu, operasyonlar kapsamında 319 bin kişinin gözaltına alındığını; 99 bin kişinin tutuklandığını; İçişleri Bakanlığı'ndan 45 bin kişinin ihraç edildiğini; 12 bin 847 kişinin görevden uzaklaştırıldığını; 13 bin 509 kişinin görevlerine iade edildiğini ifade etti. Soylu, "Mahrem yapılanma, büfe ankesör, örgüt evi, sınav soruşturmaları ve kurum yapılanmalarına yönelik olarak 77 bin operasyon yapılmış, ByLock'ta 99 bin tekil kullanıcı tespit edilmiştir. Büfe ankesörde etkin pişmanlıktan faydalanan kişi sayısı 8 bin 617, oranı ise yüzde 37'dir" dedi.

"10 bin dolar alan siyasetçi" tartışması

Soylu'nun uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin açıklamaları sırasında, HDP sıralarından laf atılması üzerine, "Ben şimdi kimin uyuşturucu kullandığını söylerim" yanıtı verdi. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın "Sayın Bakan 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıkla" sözleri üzerine ise Soylu, "Ben 10 bin doları söylerim ama siz başka bir şey söylemek zorundasınız. Gazi Meclisin mehabetine bir saygınız varsa Kılıçdaroğlu'nun bundan iki yıl önce söylediği, Meclis'te ByLock kullanan milletvekillerini tek tek açıklamayan... İşiniz gücünüz iftira, yalan" diye yanıt verdi.

Koruma tartışması: Silahların gölgesinde müzakere olmaz

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ise salonda çok sayıda İçişleri Bakanlığı koruması olduğuna dikkat çekerek korumaların dışarı çıkarılmasını istedi:

"Bütçe müzakerelerinin adabına uymaz. Yasama organı, ayrı bir erktir. Bütçeye karar verecek olan yer, bu Meclis'tir. Silahların gölgesi altında bütçe müzakeresi olmaz. Salonda bulunan bütün koruma görevlilerinin dışarı alınması, müzakerelere daha sonra başlanmasını talep ediyorum."

Kaynak, DHA

TİP'li Şık: 10 bin dolar alan siyasetçi Metin Külünk müdür?

Komisyon görüşmelerinin soru-yanıt bölümünde, usul gereği önce milletvekilleri sırayla Bakan'a sorularını iletti.

Bu kısımda söz alan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ise "Son altı aydır organize suç örgütü lideri Sedat Peter ifşa, itiraf ve iddialarda bulunuyor. Kamuoyunun merak ettiği sorular var" diyerek bir dizi soru yöneltti.

Şık, "Bir mafya liderinin koruma kararının uzatılmasına neden onay verdiniz? Sedat Peker, 'oluk oluk kanlarınızı akıtacağız' diyerek, şehir şehir AKP'ye oy toplamak amacıyla miting yapıp tehditler savururken, hakkında herhangi bir soruşturma başlatıldı mı?" sorularına yanıt istedi. Şık, Soylu'nun "Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi var" sözlerini anımsatarak, bu konuda da bilgi istedi:

"10 bin dolar alan siyasetçi kim, tartışması var. Sürekli soruluyor, bilinen ismi tekrarlayalım. Metin Külünk müdür bu kişi?"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da "10 bin dolar alan siyasetçi" açıklaması ile ilgili bütün AKP'li siyasetçi ve milletvekillerinin zan altında olduğunu belirterek "Nedir bu bilgiler, bu bilgileri bir yerde tutuyor musunuz? Şantaj için mi kullanacaksınız?" sorusunu yöneltti.

Soylu'nun ilerleyen saatlerde sorulara topluca yanıt vermesi bekleniyor.

Demirtaş'a hakaret kavgası

Komisyon görüşmelerinde MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a sözleri nedeniyle gerilim bir kez daha yükseldi. Kılavuz'un, "Selahattin Demirtaş şerefsiz bir teröristtir" sözleri üzerine HDP ile MHP'li milletvekilleri arasında kavga çıktı. İki partinin milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü.