2021'in ‘En İyi Tarihi Fotoğraf Ödülleri’ sahiplerini buldu

17 dakika önce

Dünyanın dört bir yanındaki fotoğrafçıları, tarihi ve kültürel yerleri keşfetmeye çağıran "En İyi Tarihi Fotoğraf Ödülleri" sahiplerini buldu.

Kaynak, Steve Liddiard

Steve Liddiard'ın çektiği, Galler'de bulunan Gower Yarımadası'ndaki Whiteford Deniz Feneri karesi, 2021 yılının "en iyi tarihi fotoğrafı" seçildi.

Liddiard, “John Bowen’ın tasarladığı deniz feneri 1865’te, Whiteford’ta suyun sığlaştığı yerleri belirtmek için inşa edilmişti” diyor.

Fotoğrafçı İngiltere’de bu boyutlarda başka bir döküm demir deniz feneri bulunmadığını da ekliyor.

Yarışmada jüri, orijinallik, kompozisyon ve teknik yeterliliğin yanı sıra fotoğrafın arkasındaki hikâye ve onun tarihsel etkisiyle de değerlendirme yapıyor.

Kaynak, Sam Binding

Jüri üyelerinden yayıncı ve tarihçi Dan Snow’a göre ödüller, “İster mükemmel gün doğumunu yakalamak için gecenin ortasında beklemek, ister tarihimizden çok uzak noktaları keşfetmek için tırmanış ve yürüyüş yapmak olsun, yarışmacıların o mükemmel kareyi yakalamaya çalışırken gösterdikleri büyük özveriyi kanıtlıyor”.

Yarışmada Tarihi İngiltere kategorisindeki ödülü, sisli bir gün doğumu sırasında çektiği Bristol’deki ünlü Clifton Asma Köprüsü fotoğrafıyla Sam Binding kazandı.

Binding, “Köprü, şehre açılan bir kapı görevi görüyor ve sis zaten büyüleyici olan bir sahneye sihirli bir dokunuş yapıyor” diyor.

Kaynak, Iain McCallum

Tarihin Gerçekleştiği Yer kategorisinde ise ödül, Ekim 1960’ta Severn Nehri’nde trajik bir şekilde çarpışan Wastdale ve Arkendale gemilerinin enkazını dronela fotoğraflayan Iain McCallum'a verildi.

Türkiye'den de Mehmet Masum Süer'in Nemrut'ta çektiği Kommagene Krallığı'nın Kalıntıları fotoğrafı kısa listeye alındı.

Kaynak, Mehmet Masum Suer

Kısa listeye alınan diğer fotoğraflar şöyle:

David Oxtaby - The Shambles, York, İngiltere

Kaynak, David Oxtaby

Jo Borzsony - Hereford Katedrali, İngiltere

Kaynak, Jo Borzsony

Matthew Turner - Sunkenkirk, Göller Bölgesi, İngiltere

Kaynak, Matthew James Turner

Michael Welch - Neuschwanstein Kalesi, Bavyera, Almanya

Kaynak, Michael Welch

Pete Edmunds - Battersea Elektrik Santrali, Londra, İngiltere

Kaynak, Pete Edmunds

Sam Binding - Corfe Kalesi, İngiltere

Kaynak, Sam Binding

Scott Antcliffe - Bamburgh Kalesi, İngiltere

Kaynak, Scott Antcliffe

Tom McNally - Bira Fabrikası, Nenthead Madenleri, İngiltere

Kaynak, Tom McNally

Wayne Budge - Atom Bombası Kubbesi, Hiroşima, Japonya

Kaynak, Wayne Budge

Yevhen Samuchenko - 1973 ABD Donanması C-117D, İzlanda

Kaynak, Yevhen Samuchenko

Kayleigh Blair - Hadrian Duvarı, İngiltere