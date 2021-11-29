Konya'daki obruklar neyin işareti?

29 Kasım 2021, 18:06 +03

Türkiye'de sadece Konya değil Eskişehir, Denizli, Mersin, Çankırı ve Kastamonu'da da obrukların oluşabildiğini anlatan Doç Dr. Bülent Özmen, "Konya'da şu anda tespit edilebilen 600'e yakın obruk var ve bunların özellikle işleri eskiden yılda 1-2 tane meydana gelirken ve son yıllarda bunların sayısının 30'a yaklaştığını görüyoruz. Sadece bu verilere bile bakarak biz artık obruğu bir afet olarak kabul etmemiz ve afet yönetimi bilinçli ışığı altında bilimin bakış açısıyla gruplara bakmamız" diyor.