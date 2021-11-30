DEVA Partisi kurucu üyelerinden Metin Gürcan 'casusluk' suçlamasıyla tutuklandı

47 dakika önce

Kaynak, DHA

İstanbul'da "siyasal ve askeri casusluk" suçundan gözaltına alınan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme" suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 Kasım'da İstanbul'daki evinde gözaltına alınmıştı.

Demirören Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Gürcan mahkemedeki ifadesinde suçlamaları reddetti.

Emekli bir asker olan Metin Gürcan, yabancı misyon görevlileriyle zaman zaman bir araya geldiğini belirterek, bu kişilerle açık kaynaklardan derlediği analizleri paylaştığını söyledi.

Casusluk iddialarını kesinlikle kabul etmediğini söyleyen Gürcan, "Hiçbir diplomatla gizlilik derecelerinde resmi bilgi ve belgeyi paylaşmadım." dedi.

45 yaşındaki Gürcan, yaptığı danışmanlık hizmeti karşılığında ödeme aldığını da söyledi.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, Metin Gürcan polis tarafından fiziki ve teknik takibe alındı. Bu takip sırasında elde edilen bazı görüntülerin de Gürcan'a sorulduğu bildiriliyor.

Haberde, Metin Gürcan'ın, ödeme aldığı diplomatik misyon temsilcisinin istihbaratçı olduğunu düşünmediğini söylediği de yer alıyor.

2015 yılı Ocak ayında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olan Gürcan, DEVA Partisinde danışman olarak görev yapıyordu.

Gürcan 26 Kasım'da gözaltına alındığı sırada bu paylaşımı yaptı.

Babacan tutuklama sonrası soruları yanıtladı

Gürcan'ın tutuklanması ile ilgili Habertürk televizyonunda soruları yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dosyaya hakim olmadan yorum yapmasının zor olduğunu söyledi.

Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Babacan, Gürcan'ın "çalışmalarını açık kaynaklardan derleyip şahsi analizi hale getirdiğini" bildiğini kaydetti:

"Bildiğimiz kadarıyla Metin Bey'in herhangi devlet sırrında gizli bilgiye erişme, ulaşma imkanı yok. Çünkü devlette çalışmıyor. Devlette çalışıp da bu bilgiyi dışarıya taşısa casusluğun tanımı bu. Metin Bey'in çalışmaları açık kaynaklardan derlenen toplanan bilgiye dair çalışmalar. Kendisi bu meselelerde en sert çıkışı yapan isim. Belki de birilerinin rahatını, huzurunu kaçırıyordur."