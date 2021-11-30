Erdoğan'ın düşük faiz politikasında ısrar edeceklerine dair açıklamaları sonrası dolar/TL kuru bir rekor daha kırarak 13,96'yı gördü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında katıldığı bir programda "Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz" açıklaması yaptı. Gün içinde de yükselişte olan dolar/TL kuru, bu açıklamalar sonrası yeni bir rekor kırarak 13,96 seviyesini gördü. 14 sınırına yaklaşan kur, bir süre sonra 13,60 seviyesine indi.

TRT ortak yayınında konuşan Erdoğan, Eylül ayından bu yana düşürülen politika faiziyle ilgili sorulara yanıt verdi. "Yeni ekonomi modeliyle, yüksek faiz verecek sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz. Düşük faizle, üretimi ve ihracatı destekleyeceğiz." diyen Erdoğan, "Hedef, düşük faizle halkımızı, esnafımızı rahata çıkarmak ve daha çok yatırımı sağlayabilmektir." sözleriyle ekonomi politikalarını açıkladı:

"Büyümeyi istikrarsız hale getirmelerine müsaade etmeyeceğiz ve biz bu sarmaldan çıkacağız. Kur-faiz spekülasyonu ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu spekülasyonu ancak biz engelleriz. Artık cari açık verip bu açığı dış borçla finanse eden değil, döviz kazanıp cari fazla veren ekonomi olma hedefiyle hareket ediyoruz. Türkiye, finans piyasaları üzerinden ekonomik tehditlere pabuç bırakmaz. Reel ekonomimiz, bu tehditleri tamamen boşa çıkaracak güç ve kabiliyettedir. Piyasayı bozucu faaliyet gösterenlere ve fiyatlama davranışlarını bozanlara kesinlikle göz açtırmayacağız."

Erdoğan, bu politikayı izleyerek "Seçim öncesine kadar faizin düştüğünü, kuru tetikleyen yüksek faizin düşüşü sebebiyle kurda da enflasyonda da iyileşmenin olduğunu göreceklerini" savundu.

Bir süredir faizi indirerek uzun vadede yatırımı ve istihdamı artırma politikası izleyeceği açıklamaları yapan ve TL'deki tarihi değer kaybına rağmen bu politikada ısrar eden Erdoğan, "Yabancı yatırımcılar için uzun vadeli yatırımların zamanıdır. Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapanlar her zaman kazanmıştır, bundan sonra da kazanacaktır." dedi:

"İhracatta çok iyi konumdayız. Şu anda 215-220 milyar dolarlara çıktık, yıl sonuna kadar bu 220'nin üzerine çıkacak. Bunlar Türkiye'nin ihracattaki rekoru. Yıl sonu büyüme rakamlarında beklentimiz, 10'u bulacağız. Bizim tahminimiz asgari 10 ama üzerine de çıkabilir. Amacımız kısa sürede 11 bin firmamızın toplam tutarı 10 milyar lirayı bulan krediden faydalanmasını sağlayarak, 50 bin yeni istihdamın önünü açmak. İki önemli destek paketi hazırladık. 50 kişinin altında çalışanı olan firmalarımıza yeni istihdam için 100 bin liraya kadar krediye erişim sağlıyoruz." açıklamasında bulundu."

Dolar/TL kuru 13,96'yı gördü

Cumhurbaşkanı Erodğan'ın konuşması sırasında, yayının başlarında 13,30 seviyesinde olan dolar/TL kuru rekor tazeleyerek 13,96'yı gördü. Böylece TL, dolar karşısında gün içinde yüzde 7'den fazla değer kaybetmiş oldu.