Merkez Bankası’nın net döviz rezervi bir hafta içinde 510 milyon dolar düştü

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre net uluslararası rezervler bir hafta içinde 510 milyon dolar düşüş göstererek 25 milyar 180 milyon dolardan 24 milyar 670 milyon dolara düştü.

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri ise 87 milyar 920 milyon dolardan 87 milyar 20 milyon dolara düştü.

2019 yılında TCMB'nin Türk Lirası'ndaki değer kaybının önüne geçmek için kamu bankaları aracılığıyla 100 milyar doların üzerinde satış yapması nedeniyle net döviz rezervlerinde ciddi düşüş yaşandığı öne sürülüyor.

Rueters'a konuşan analistler, Merkez Bankası'nın kamu bankaları aracılığıyla dövizdeki oynaklığı kontrol etmeye çalıştığını, ancak bunun yabancı yatırımcılarda kaygı yarattığını belirtti.

Reuters'ın verilerine göre Çarşamba günü Merkez Bankası'nın 44 bin 145 milyar dolarlık swap açığı olduğu kaydedildi. Bu veri çıkarıldığında TCMB'nin net rezervleri eksiye düşmüş oluyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poors (S&P), "Kur seviyesini korumak için rezervleri harcamak Türk Lirası'na duyulan güvenin azalması ve ekonomide istikrarsızlığa neden olabilir" açıklamasında bulundu.