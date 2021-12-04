Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bir insan davet edilmediği yere gidemez, devlet kurumları senin şamar oğlanın değil

4 Aralık 2021, 16:22 +03

Kaynak, Reuters

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'teki konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Kılıçdaroğlu'na randevu vermemesine rağmen CHP liderinin oraya gittiğini söyleyen Erdoğan "Gitti, istatistik kurumunun önünde gösteri yaptı. İnsan utanır. Bir insan davet edilmediği yere gidemez" dedi ve ekledi:

"Devletin bu kurumları senin şamar oğlanın değil. Bunlar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil.

"Bak Bay Kemal, bundan sonra devletin kurumlarına böyle randevusuz gidilemeyeceğini öğren. Bunları bileceksin.

"Bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık karşımıza.

"Bugün Mersin'deydi, orada bu kadar kalabalık toparlayamadı. Çünkü burası Siirt."

Merkez Bankası'ndan randevu alıp kurumu ziyaret ettiğini de hatırlatan ve "Hani Merkez Bankası bağımsız değildi?" diye soran Erdoğan, CHP liderinin bu ziyaret sonrasında Merkez Bankası aleyhinde konuştuğunu belirtti.

Ekonomide birkaç ay içinde gelişmiş ülke standartları

Erdoğan yeni ekonomi politikaları hakkında da açıklamalarda bulundu, "Önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren ekonomide gelişmiş ülkelerin standartlarını yakaladığımız bir seviyeye ulaştığımızı göreceğiz" dedi.

Siirt'te temelini attığı fabrikaların tamamlanmasıyla birlikte 7 bin 500 kişiye istihdam sağlayacağını ve Türkiye'yi 1 milyar dolarlık çinko ithalatından kurtarıp ihracat imkanı yaratacağını söyledi, "Bu tesis tek başına ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ve büyüme üzerine kurulu yeni ekonomi programımızın ne derece doğru olduğunun ispatıdır" diye konuştu.

CHP'nin yanı sıra diğer muhalefet partilerini de eleştiren Erdoğan, "Arkalarına kırık dökük kim varsa takmışlar ülkeyi tek parti faşizmine sürüklemeye çalışıyorlar. Bu kadar vizyonsuz bir ekip, ülkenin bölgesel ve küresel çıkarlarını nasıl savunacak? Hepsini üç günde şamar oğlanına çevirirler" dedi.

Erdoğan CHP'nin "IMF'ci" olduğunu öne sürdü:

"Yıllarca ekonomide iliğimizi sömüren yüksek faiz ve enflasyonun sembolü olan IMF düzenini bize dayatan bu durumdan rahatsız oldu.

"Bu CHP IMF'cidir. Bu CHP'nin sözcüsü IMF yetkilileriyle otellerin kulislerinde kulis atanlardandır."

Babacan'ı isim vermeden eleştirdi

Başbakanlığı döneminde Türkiye'nin Merkez Bankası rezervlerini artırdığını belirten Erdoğan, isim vermeden DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ı eleştirdi:

"Yanına taktığı bazı boş tiplerle arkasına taktığı boş teneke: '(Rezervleri) Biz şuraya çıkarmıştık' diyor.

"Benim başbakan olduğum yerde, senin sesin çıkabilir mi? Utanmadan sıkılmadan 'şunu yaptım, bunu yaptım' diyor.

"Ya sen neyi yaptın? Başbakan benim, imzayı ben atıyorum. İnsan utanır."

AKP lideri, Türkiye'nin Avrupa'ya en yakın ve gerekli altyapıya sahip en büyük üretim merkezi olduğunu söylerken "Üretim ve istihdam merkezli büyüme stratejimizin meyvelerini topluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kur ve fiyatlar 'çok uzun olmayan bir sürede istikrarlı çizgiye gelecek'

Erdoğan, bu süreçte dengesiz kur ve fiyat artışları yaşandığını, "milletin yaşadığı sıkıntıları yakından takip ettiklerini" belirtti ve ekledi:

"Bir yandan yatırım, ihracat, üretim ile ekonomi politikalarımızı güçlendirirken insanlarımızın günlük hayatlarında karşılarına çıkan sorunları çözecek adımlar atıyoruz.

"Tayyip Erdoğan dün de düşük faiz diyordu, bugün de diyor, yarın da diyeceğim.

"Bu benim için tabii olduğum nastır nas. Asla buradan taviz yok. Çünkü faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir illettir.

"Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranlı ücret artışları özel sektöre de yol gösterici olmaktadır.

"Asgari ücreti kayıpları telafi edecek miktarda belirleyerek dar gelirlileri bir miktar rahatlatacağız.

"Yüksek fiyat artışlarının bir kısmı enerji ve gıda fiyatları başta olmak üzere küresel fiyatlardaki yükselmeden kaynaklanıyor.

"Bu yüksek fiyatların yakında yeniden dengeye oturması bekleniyor.

"Bazı fiyat artışlarının nedeni de aç gözlü fırsatçılardır. Stokçulara sesleniyorum: Depolarda bütün bu malları stokları yakaladığımızda gereken bedeli ödeyeceklerdir.

"Dövizdeki artışta da yabancıların eli yanında zaman zaman bu açgözlülerin izlerini görüyoruz.

"Çok uzun olmayan bir sürede tüm bu fiyat hareketlerini, kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye oturtacağız."