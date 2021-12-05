Erdoğan: Kadınlar haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başladı

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de kadınların seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıldönümü vesilesiyle yayımladığı video mesajında, "Her ne kadar kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır" dedi.

Türkiye'nin kadınlara seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce verdiğini hatırlatan Erdoğan, "Kadınlarımızın bu imkana Avrupa'daki hemcinslerinden çok daha evvel kavuşması milletimizin kadınlara bakışını yansıtan önemli bir göstergedir. Üstelik bunun bir zorlama yoluyla değil de siyasetin kendi olağan mecrası içinde gerçekleşmesini son derece anlamlı buluyoruz" diye konuştu.

"Gazi Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu bu vizyonun maalesef ondan sonra gelen vesayetçi zihniyet tarafından devam ettirilmediğini görüyoruz" diyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Ekonomiden eğitime kadar her alanda gazinin emanetine ihanet edenler, kadınlarla ilgili atılan adımları da sabote ettiler. Kılık kıyafetine göre kadınlarımızı ayıranlar, seçilme hakkı başta olmak üzere kadınlarımızın anayasal haklarını kullanmalarını engellediler. Lafa gelince demokrasiyi eşitliği kimseye bırakmayanlar, kamusal alanda olduğu gibi siyasette de kadınlarımızın varlığına tahammül edemedi."

Atatürk'ün vefatından sonra 60 yıl boyunca kadınların parlamentodaki temsil oranlarının yüzde 4'ü aşamadığını belirten Erdoğan, "Ülkemize milletimize ve kadınlarımızın Kurtuluş Savaşı'nda verdiği şanlı mücadeleye asla yakışmayan bu vahim tablo ancak 2002 yılında Ak Parti'nin iktidara gelmesiyle değişmiştir" dedi.

2002 genel seçimlerinde kadın milletvekili sayısı 24, kadın temsil oranının yüzde 4.4 iken, 24 Haziran 2018 tarihindeki son seçimlerde 600 milletvekilinden 104'ünü kadın milletvekillerinin oluşturduğunu belirten Erdoğan, "Her ne kadar kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır. Kadınların siyasete ve sosyal hayata katılım mücadelesinde elde ettikleri kazanımlarının çoğunun altında AK Parti imzası vardır" diye konuştu.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Birileri kadınların ismini ve fırsat bulduklarında kendini istismar etmenin peşindeyken, biz hiçbir zaman ayrım yapmadan kadınlarımızı gerçek anlamda haklarına, özgürlüklerine kavuşturmak için çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde başta kadına yönelik şiddet olmak üzere kadınlarımızın sorunlarına çözümler geliştirmeye devam edeceğiz."

CHP'li Nazlıaka: Eşit temsil teklifimiz AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında "Ne bir eksik ne bir fazla Meclis'te ve yerelde eşit temsil istiyoruz. Bu konudaki mücadelenin peşini bırakmayacağız" dedi.

Nazlıaka, TBMM'de kadın milletvekili oranının yüzde 17, kadın belediye başkanı oranının yüzde 3 ve kadın muhtar sayısının son seçimlerde yüzde 66 oranında artmış olmasına rağmen yüzde 2 olduğunu söyledi.

Eşitsiz sistemi değiştirmek için parti olarak adım attıklarını ve seçimlerde denklik uygulamasını güvence altına almak amacıyla eşit temsili öngören kanun teklifini 8 Mart'ta Meclis'e sunduklarını hatırlatan Nazlıaka, "Teklifimiz bütün taleplere rağmen AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Böylece bir kez daha kim gerçek anlamda kadın erken eşitliğini savunuyor bunu görmüş olduk" dedi.

Bu konudaki mücadeleyi sürdüreceklerini ifade eden Nazlıaka, "Ne bir eksik ne bir fazla, Meclis'te ve yerelde eşit temsil istiyoruz. Bu konudaki mücadelenin peşini bırakmayacağız" diye konuştu.

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