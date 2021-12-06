Erdoğan ile Babacan arasında "altı sıfır" tartışması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk lirasından altı sıfırın kendi devlet bakanlığı zamanında atıldığını söyleyen DEVA Partisi lideri Ali Babacan için "boş teneke" ifadesini kullandı ve "Benim başbakan olduğum yerde senin sesin çıkabilir mi?" dedi. Babacan ise "Siz niye 13 yıl boş tenekeyle çalıştınız?" yanıtını verdi.

Eski AKP üyesi ve 2002-2007 yılları arasında ekonomiden sorumlu devlet bakanı olan Ali Babacan, partisinin toplantılarında ve röportajlarında, Türk lirasından altı sıfırın atılmasının kendi bakanlığı döneminde gerçekleştiğini dile getiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Kasım'da TRT'ye verdiği röportajda isim vermeden Babacan'ın bu açıklamalarını eleştirdi. "Biz 6 sıfırı atıyoruz dediğimizde, 'Taksim Meydanı'nda anırırım' diyenler vardı. En yakınımda olanlardan bile, şu anda o da siyasette, 'kurmayacağım' dediği halde parti de kurdu. Şimdi 6 sıfır attık diye övünmeye başladı. Ne sen attın ya? Dönemin başbakanı olarak ben attım" dedi.

Ali Babacan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Altı sıfırın atılması benim sorumluluğum altında, o gün bağımsız olan Merkez Bankası ile Hazine Müsteşarlığı'nın ortak çalışması sonucu gerçekleştirilen bir reformdur. Parada altı sıfır atılacağını Türkiye benden duydu. Talimat Erdoğan'dan gelse, bunu duyurma fırsatını kaçırır mıydı? Bir de 'ekonomik kararların altında benim imzam var' diyor. O günkü Merkez Bankası bağımsız, açın bakın kararlara hiçbirinde Başbakan'ın imzası olmaz." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan, cumartesi günü Siirt'te yaptığı konuşmada bir kez daha Babacan'ı gündemine aldı. 2004'te Başbakanlığı döneminde Türk lirasından altı sıfır atılması konusunda karar verdiklerini anlatan Erdoğan, "Bu CHP yanına taktığı o bazı tiplerle.. Adeta arkasında boş teneke... Ne diyorlar? 'İşte biz şuraya çıkarmıştık.' Şunu bir defa bilmeniz lazım. Benim başbakan olduğum yerde senin sesin çıkabilir mi? Utanmadan sıkılmadan ben bunu yaptım ben şunu yaptım... Yahu sen ne yaptın? Başbakan benim imzayı ben atıyorum..." ifadelerini kullandı.

Babacan bu ifadeler için önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Ardından pazar günü partisinin Esenyurt ilçe kongresinde yaptığı konuşmada "Niye 13 yıl boş tenekeyle çalıştınız?" dedi: