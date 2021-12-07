BBC İstanbul Bürosu çalışanları grev kararı aldı

7 Aralık 2021, 15:56 +03 Güncelleme 20 dakika önce

Kaynak, Yağmur Kaya

BBC'nin İstanbul Bürosu'nda yerel sözleşmeyle çalışan gazeteciler, işverenle yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine grev kararı aldı.

Grev kararının kurumun İstanbul'daki bürosunun kapısına asılması sırasında bir açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, BBC Türkçe Servisi, BBC İzleme Servisi ve BBC Haber Dairesi'nde yerel sözleşmeyle çalışan gazetecilerin Türkiye'deki ekonomik zorluklar karşısında ücretlerinin alım gücünü koruyacak şekilde düzenlenmesini istediklerini belirtti.

Durmuş, BBC'nin 2020'de çalışanlarının maaşlarına enflasyonun oranının altında zam yaptığını, son müzakerelerde ise teklifin brüt yüzde 14 civarında olduğunu söyledi.

TGS, Türkiye'de enflasyonun resmi kaynaklara göre en az yüzde 21,31 olduğu bir ortamda işverenin teklifini kabul edilemez buluyor.