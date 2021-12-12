DİSK'ten 'Geçinmek istiyoruz' mitingi: "Her gece uykuya dalmadan faturaları nasıl ödeyeceğiz diye düşünüyoruz"

bir saat önce

Kaynak, DİSK

DİSK (Devrimci İşçi Sendikası Konfederasyonu) İstanbul'ın Kartal Meydanı'nda 'Geçinmek istiyoruz' sloganıyla bir miting düzenledi.

Hayat pahalılığı ve gelir adaletsizliğini protesto etmek amacıyla düzenlenen mitinge çok sayıda siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve vatandaş katıldı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "İşçi sınıfının asgari ücretle ilgili kırmızı çizgisi en az 5 bin 200 TL'dir" dedi.

Katılımcılar miting alanına girmeden önce yürüyüş yaptı.

Birgün gazetesine göre DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, 20 bin kişilik katılım sağlandığının tahmin edildiğini aktardı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, mitingde bir konuşma gerçekleştirdi:

"Ekonomik krizin ve pandeminin yükünü biz taşıyoruz. Her gece uykuya dalmadan yarın faturaları nasıl ödeyeceğiz diye düşünüyoruz. Her sabah yeni zamlarla cebimizdeki paranın pul olduğuyla uyanıyoruz.