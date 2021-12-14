Gülçin Ergül: Hepsi grubunun eski solisti trafik kazasında yaralandı, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti

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36 yaşındaki Gülçin Ergül ve Erdal Şeyda Lafçı'nın içinde bulunduğu araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yolun aynı yönünde sağ şeritte seyreden bir TIR'ın dorsesine arkadan çarptı ve sonra da savrularak bariyerlere çarptı.

Gülçin Ergül kimdir?

Çocukluğundan beri sahne sanatlarıyla ilgilendikten sonra 2005 yılında arkadaşları Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı ile Hepsi'yi kuran Gülçin Ergül dört yıl boyunca bu grubun bir parçasıyken Kral TV Ödülleri, Powertürk Ödülleri ve İstanbul FM Ödülleri'nde en iyi grup ödülünü kazandı.