Asgari ücret 2022'de net 4250 TL

14 dakika önce

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı için asgari ücretin 4250 TL olacağını açıkladı. Erdoğan, asgari ücret için işverenden artık gelir ve damga vergileri alınmayacağını söyledi.

Asgari Ücret Komisyonu'nun dördüncü toplantısının ardından konuşan Erdoğan, asgari ücretteki artışın yüzde 50 seviyesinde olduğunu vurguladı.

Bunun en alt limit olduğunu, aile desteği gibi ödemelerle rakamın yükseldiğini belirten Erdoğan, "Bu artışla, çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum" dedi.

Erdoğan, "Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

Çalışanların çok daha fazla bir ücret hak ettiğini ancak ülkenin zor bir dönemden geçtiğini belirten Erdoğan, "Kimse, ne işveren ne de çalışan işçi üzerinden herhangi bir spekülasyona girmemeli" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

" 'Hesabı dolar üzerinden yaparak şu anda da asgari ücreti tespit etmek gerekir' diyen yaklaşımlar, çalışan ve işveren istismarından başka bir şey değildir. Sormak lazım sizin geçmişinizde siz Türk Lirası'nın olduğu bu ülkede dolarla mı çalıştırıyordunuz, avro ile mi çalıştırıyordunuz bu insanları? Bizim paramız bellidir. O da Türk Lirasıdır. Biz Türk Liramızı yedirmeyeceğiz."

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Türk-İş ve TİSK ne dedi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki katkıları nedeniyle Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol ve Genel Sekreteri Akansel Koç ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Genel Sekreteri Nazmi Irgat'a teşekkür etti.

Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, İyi bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Yaptığımız çalışmanın emekçileri tatmin edeceğini düşünüyorum" dedi.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise "Hem işverenlerin maliyetini azaltabilmek hem çalışanlara doğrudan katkı sağlamak adına cumhuriyet tarihinde olmayan bazı adımlar attığını da memnuniyetle görüyoruz" diye konuştu.