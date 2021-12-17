ABD Dışişleri Bakanlığı 2020 Terörizm Raporu: 'Türkiye yabancı terörist savaşçılar için kaynak ve transit ülke'

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ABD Dışişleri Bakanlığı'nın her yıl yayımladığı ve her ülkeyi tek tek inceleyen "Terörizm Raporu" yayımlandı. Raporun Türkiye bölümünde, "PKK, DHKP/C ve IŞİD gibi terör örgütleriyle mücadele edildiği" belirtiliyor; ülkenin "yabancı terörist savaşçılar için bir transit ve kaynak ülke olduğu" ifadesine yer veriliyor.

Raporda Türkiye'nin IŞİD'le Mücadele Koalisyonu'nun ve Küresel Terörle Mücadele Forumu'nun bir parçası olduğu da hatırlatılıyor:

"Türkiye, hem Suriye ve Irak'ta savaşan IŞİD ve diğer terörist gruplara katılmak isteyen hem de bu ülkelerden ayrılmak isteyen yabancı terörist savaşçılar için bir kaynak ve transit ülke. İçişleri Bakanlığı'na göre, Türkiye 2015'ten Aralık 2020'ye kadar Türkiye 8.143 kişiyi terörle bağları olduğu şüphesiyle sınır dışı etti; ülkeye giriş yasağı bulunan yaklaşık 100 bin isim var. Kamuya açık kaynaklara göre 2020 sonuna kadar Türkiye 2.343 IŞİD destekçisi şüphelisini gözaltına aldı; bunların 333'üne karşı yasal işlem başlattı.

"Türkiye bazen, hedef ülkeyi önceden bilgilendirmeden yabancı terörist savaşçıları sınır dışı da ediyor; ancak 2019'da Avrupa ülkelerine vatandaşlarını geri alması konusunda verilen ultimatom sonrası bu ülkelerle olan koordinasyon geliştirildi."

Raporda PKK'nın faaliyetlerine ve Türkiye'nin kuzey Irak ile kuzey Suriye'de de PKK'ya yönelik operasyonlar düzenlediğine değiniliyor; ancak Ankara'nın "PKK'nın Suriye kolu olduğu gerekçesiyle terör örgütü kabul ettiği" YPG'nin ismi geçmiyor.

PKK ile ilgili bölümün sonunda ise "Gazetecilerin, insan hakları aktivistlerinin, avukatların ve siyasetçilerin PKK'ya destek veya yardım verdiği suçlamasıyla yapılan siyasi maksatlı gözaltılar ve tutuklamalar 2020'de de devam etti" ifadelerine yer veriliyor.

"FETÖ, ABD'nin terör örgütleri listesinde yer almıyor"

Gülen yapılanmasına da değinilen raporda, Fetullah Gülen için "kendi rızasıyla sürgünde olan siyasi figür" ifadesi kullanılıyor ve "2016 darbe girişimi sonrası hükümet bu hareketi Fetullah Terör Örgütü - FETÖ olarak tanımladı" deniliyor.

Raporda, daha önceki raporlarda da yer alan ve Türkiye'den tepki çeken açıklamaya bir kez daha yer veriliyor: FETO, ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edilmez.

Gülen yapılanmasının hedef alındığı hukuki süreçlere de raporda değiniliyor:

"Türk hükümeti hem Türkiye'de yerleşik yabancıları hem de -aralarında Türkiye'deki ABD diplomatik misyonlarındaki yerel çalışanların da olduğu- Türk vatandaşlarını, çoğunlukla yetersiz delil ve çok kısa bir yargı süreci sonrasında, FETÖ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına almaya ve tutuklamaya devam ediyor. Hükümet, 2016'daki darbe girişiminden beri 125 binden fazla memuru kamu kurumlarındaki görevlerinden ihraç etti, 96 binden fazla vatandaşını tutukladı ve 1.500'den fazla STK'yı FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapattı."