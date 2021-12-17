Dolar/TL kurunun 17'yi geçmesinin ardından Merkez Bankası yine piyasalara müdahale etti

17 Aralık 2021, 14:28 +03 Güncelleme 9 dakika önce

Kaynak, Reuters

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) dolar/TL kurunun 17'yi aşarak rekor tazelemesiyle birlikte 1, 3, 10 ve 13 Aralık'takilerin ardından bu ayki beşinci müdahalesini gerçekleştirdi.

Türk Lirası'nın çok sert bir değer kaybıyla giriş yaptığı hafta başında 13,80 seviyelerindeki dolar/TL kurundaki artış TCMB'nin dünkü faiz kararının ardından devam ediyor.

Haftanın son günü 17 seviyelerini aşan kura TCMB'den piyasaya satım yönünde bir müdahale geldi.

Bloomberg HT'nin verilerine göre TCMB, Aralık boyunca sırayla 650, 400, 500 milyon ve ardından 2,5 milyar dolarlık müdahalelerde bulundu. Bu da önceki müdahalelerin toplam 4 milyar dolar seviyesine ulaştığı anlamına geliyor.

Son olarak bugün ise TCMB'nin, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" notuyla basına duyurulan son müdahalenin ardından Dolar/TL kuru 16,50 seviyelerine indi.

Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan Twitter'da, "Dün faiz indirimine giden Merkez Bankası'nın, bugün elindeki kıymetli döviz kaynaklarını piyasaya sürmesini şaşkınlıkla izliyoruz" yorumunu yaptı.

"Faiz kararının etkileri ilk çeyrekte takip edilecek"

Dün faizi 100 baz puan indirdiğini açıklayan Merkez Bankası karar metninde, "Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecektir" ifadesi yer aldı.

Türk Lirası bu yılın başından beri dolar karşısında yüzde 50'den fazla değer kaybetti. Bu kadar büyük bir kayıp en son 2001 yılında gerçekleşmişti.