Benzin, motorin ve otogaza yarından itibaren geçerli olacak yeni zamlar açıklandı

22 dakika önce

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 69 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 70 kuruş zam geldi.