Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine vurduğu görüntü için özür diledi; Fatma Şahin 'Yanlıştı' dedi

19 Aralık 2021, 18:25 +03 Güncelleme 19 dakika önce

Kaynak, Haberturk

Habertürk gazetecisi Muharrem Sarıkaya'nın Fatma Şahin ile röportajı sırasında ses teknikerine vurduğu görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası, videonun sosyal medyada dolaşıma girmesi üzerine yaptığı açıklamada, "Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyoruz. Sarıkaya'nın meslektaşımızdan özür dilemesini bekliyoruz" dedi.

Sendika açıklamasının devamında, "İHA muhabiri, meslektaşımız Ahmet Demir'in yanındayız. Dava açmak isterse kendisine hukuki destek de sağlayacağız. Muhabiri, kameramanı ezen medya düzenini değiştireceğiz" dedi.

Ancak Twitter'da kimi kullanıcıların Sarıkaya'nın özür dilemesinin yeterli olmadığını, meslekten men edilmesi gerektiğini söylediği görüldü.

Tepki çeken görüntülerin üzerine Fatma Şahin Twitter'dan bir açıklama yaptı:

"Habertürk TV canlı yayını esnasında Muharrem Sarıkaya'nın tepkisi kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı. Zaten hemen sonrasında aramızda konuştuk ve ben de düşüncelerimi söyledim. Sarıkaya kendi mesajında da yazdığı gibi sonrasında Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi."

Sarıkaya özür diledi

Muharrem Sarıkaya ise Twitter'dan özür dileyen bir açıklama yaptı:

"Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yanını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum. Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir'den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayınz Orhan Akın'dan ayrı ayrı özür diledim. Bu noktada kalmayıp bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim.

"Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Mürdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…"

İHA Muhabiri Demir: "Çok zoruma gitti"

İHA Muhabiri Ahmet Demir ise yayın sırasında yaşananları Cumhuriyet gazetesine anlattı.

Demir, yayın sırasında kameramanlık yaptığını belirterek, "Görevim olmasa da durumla ilgilenip telefonumu verdim ve sonrasında bana bu hamleyi yaptı. Çok zoruma gitti bir şey yapamamak ve karşısındaki insanın bir şey yapmaması" dedi.

Sarıkaya'nın özür dilediğini ifade eden Demir, şöyle devam etti:

"Benden özür dilemeye çalıştı. Müdürüm ısrarla kabul etmemi istedi ve ben de yaşına hürmeten kabul ettim, ancak avukatımla görüştüm. Rencide olduğum için hukuki süreci başlatacağım. Salı günü dava açacağım."

"Habertürk gerekeni yap"

DİSK Basın-İş, sosyal medyada görüntüyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Bu tokat tüm basın emekçilerine atılmıştır. Bu emekçi düşmanlığının özrü, böyle emekçi düşmanlarının meslekte yeri yoktur" dedi.

Cuma günü Habertürk televizyonunda yayımlanan Gün Başlıyor programında Muharrem Sarıkaya'nın konuğu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olmuştu.

Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı olması dolayısıyla düzenlenen programda Şahin ile Gaziantep şehri ve belediyecilik konuşulmuştu.

Sosyal medyada Sarıkaya'nın bu tavrı karşısında sessiz kalan Şahin de eleştirildi.