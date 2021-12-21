Dolar/TL: Siyasetçiler, Erdoğan'ın sunduğu 'yeni finansal alternatif' için ne dedi?

21 Aralık 2021, 09:38 +03 Güncelleme 26 dakika önce

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazartesi akşamı kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın yankıları sürüyor. Erdoğan, vatandaşların tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek için "Yeni bir finansal alternatif sunuyoruz" diyerek, TL mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisi altında kalması durumunda aradaki farkın vatandaşlara ödeneceğini duyurdu.

Gün içinde 18,36'ya kadar yükselen Dolar/TL kuru, kararın ardından hızla geriledi.

Türk Lirası, Salı sabahı da değer kazandı. Dolar/TL kuru 13, Euro/TL kuru 15 düzeyinde işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Twitter'da "Yine Haklı Çıktı" etiketiyle yeni plana destek verildi.

Fakat farkın Hazine'den ödenecek olması nedeniyle bu yükün vergi mükelleflerinin sırtına bineceğini söyleyerek planı eleştirenler de oldu.

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İYİ Parti milletvekili Durmuş Yılmaz: Girdikleri yol çıkmaz sokak, Bu bir faiz artışıdır

Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Halk TV'de konuk olduğu bir programda Erdoğan'ın planını "U dönüşü" olarak yorumladı:

"Geri döndük demeden döndüler, ortodoks politikalara döndüler. Olan bu. Bunlar ana yolu bırakıp yan yola çıktılar ama girdikleri yol çıkmaz sokak. Bu bir faiz artışıdır. Klasik AK Parti politikalarından U dönüşüdür. Ama bu beraberinde bir takım sorunları da yanında getiren bir politika. Zımni bir faiz artırımı yapıldı. Buradan siyasi bir söylem çıkarabilirler. Hem faizi, hem kuru düşürdük diye. Bunu nasıl satabilirler, satarlar mı, zaman içinde göreceğiz.

"Piyasa Erdoğan'ın bu söylemlerini satın almadı, şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Gerçeği sabah göreceğiz. Bence kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bir alım fırsatıdır. Başka bir şey değildir. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir."

Durmuş'un bu sözlerine Twitter'da bazı kişiler tepki gösterdi.