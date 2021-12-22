HDP'den Saadet Partisi'ne ziyaret: 'Türkiye'nin erken, acil seçime ihtiyacı var'

Ayşe Sayın

Ankara

bir saat önce

Kaynak, @HDPgenelmerkezi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Meclis'te "erken seçim önerisi" verilmesi için muhalefet partilerine ziyaret turu başlattı. Bu kapsamda ilk ziyareti Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na yapan Eş Başkanlar, Türkiye'nin "erken, acil seçime ihtiyacı olduğunu" dile getirdi.

SP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyaretin ardından Buldan, Sancar ve Karamollaoğlu ortak açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde muhalefete, "Meclis'e ortak erken seçim teklifi verelim" çağrısı yapan HDP Eş Genel Başkanları, ziyaretlerinin amacının da buna dönük olduğunu vurguladı. Buldan, bu kapsamda ilk ziyareti gerçekleştirdikleri SP'nin yanı sıra CHP, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'ni de ziyaret edeceklerini bildirdi. Ancak daha önceki ziyaret turlarında olduğu gibi İYİ Parti'nin mesafeli olması nedeniyle bu partiden randevu talep edilmedi.

Erken seçim önerisini sundular

Pervin Buldan, Türkiye'nin yönetilemediğini, AKP-MHP ittifakının Türkiye'yi yoksulluğa mahkum ettiğini, bunun çıkış yolunun da erken seçim olacağına inandıklarını belirterek, "Türkiye'nin erken seçime, acil bir seçime ihtiyacı var" dedi.

Karamollaoğlu'na erken seçim talebini içeren öneriyi sunduklarını belirten Buldan, "TBMM'de muhalefet partilerinin ortak bir önergeyle seçim talebinde bulunmasının faydalı olacağına inanıyoruz. Bunu, eğer diğer siyasi partilerle de ortaklaşırsak, yılbaşından sonra bir seçim önergesiyle Meclis'in gündemine getirmeyi de hedefliyoruz" diye konuştu.

Mithat Sancar da Türkiye'nin ekonomik anlamda zor bir süreçten geçtiğini ve parti olarak da "Çözüm için ne yapılabilir?" arayışında olduklarını vurguladı:

"Muhalefet partilerine burada sorumluluk düştüğünü toplumun geniş bir kesimi görüyor. Öncelikle bu krizin bir siyasi kriz olduğunu düşünüyoruz. Çözümün de öncelikle siyasi olduğunu savunuyoruz. Siyasi çözümün de ilk adımının halkın hakemliğine başvurmak olduğu kanısını taşıyoruz."

Kaynak, @SaadetPartisi

"Erken seçim önerisi dışında halkın bu enkazın altında kalmasını önleyecek ortak çalışmaları nasıl birlikte yürütebileceğimiz konusunu da gündeme getirdik" diyen Sancar, "Muhalefet partileri halkı bu yıkımdan koruma konusunda da ortak hareket etmenin yollarını aramalıdır. Bu konuda da istişarede bulunduk" ifadesini kullandı.

Toplumsal barışa önem verdiklerini belirten Sancar, iktidarın "ayrıştırma, kutuplaştırma ve düşmanlaştırma politikalarıyla varlığını sürdürmeye çalıştığını" ve bunu "daha da derinleştirecek gibi göründüğünü" savundu ve şöyle devam etti:

"Biz de siyasi çıkışın ön şartı büyük barış, toplumsal barıştır diyoruz. Bu büyük barış iktidarın dayandığı zemini de büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır. Bu görüşmelerimizin de toplumsal barış arayışımıza ciddi katkı sağlayacağına inancımız var."

Karamollaoğlu: Meclis erken seçim kararı alabilir

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu ise son dönemde sahada derinleşen ekonomik kriz hakkında karşılıklı görüşlerini paylaştıklarını belirterek, farklı görüşteki siyasi partilerin bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmasının demokratik ülke olmanın gereği olduğunu vurguladı.

Demokrasilerde parlamentonun aktif olması ve bütün sorunların konuşulması gereken ortak bir zemin olması gerektiğine dikkat çeken Karamollaoğlu, erken seçim önerisiyle ilgili ise şu görüşleri dile getirdi: