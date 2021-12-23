Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AKP milletvekillerine yeni sistemi anlattı: "Kasada para var"

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

49 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Meclis grup toplantısında yaptığı sunumda, uygulamaya konulan yeni finansal sistem sayesinde artık yurttaşların dövize yönelmesini beklemediklerini belirterek, "düzlük göründü" mesajı verdi. Basına kapalı yapılan toplantıda Nebati'nin Türkiye'nin yatırım önceliğinin değiştiğini ve üretim odaklı yatırımlara öncelik vereceklerini belirterek, "Kasada para var, bundan sonra bu paramızı yeni ekonomik modelimiz için değerlendireceğiz" görüşünü dile getirdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından AKP grubu, toplantısını basına kapalı olarak sürdürdü. Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, milletvekillerine Erdoğan'ın yeni bir "finansal alternatif" olarak açıkladığı "kur korumalı TL mevduat hesabı" sistemi ve önümüzdeki dönem hedeflerine ilişkin yaklaşık 45 dakikalık sunum yaptı.

"Kasada fazla para var"

BBC Türkçe'nin AKP'li kaynaklardan edindiği bilgiye göre "heyecanlı ve motivasyonunun yüksek" olduğu belirtilen Nebati, yatırım önceliklerinin değiştiğini ve artık üretim odaklı yatırımlara öncelik vereceklerini vurguladı:

"AK Parti olarak, altyapı yatırımları konusunda büyük bir iddia ortaya koyduk. Türkiye'nin büyük bir altyapı açığı vardı ama bunların yüzde 90'ı tamamlandı, hastane, yol, köprü, havalimanı, okul gibi altyapı yatırımları büyük harcama gerektiren yatırımlardı. İktidarımız döneminde bunları tamamladık, artık, yatırımlarımızda önceliğimizi değiştiriyoruz. Çünkü, bu tür büyük yatırımlar için para harcamamızı gerektirecek bir şey kalmadı O yüzden kasada fazla para var ve bunu yeni ekonomi modelimiz için değerlendireceğiz."

Nebati, yeni sistemin en büyük yararını ise "alt gelir grubunun" göreceğini savundu:

"Dövizde değişkenlik olmamasının en büyük faydasını dövizden para kazananlar değil, aksine bankada parası olmayanlar görecek. Dövizin oynamayacağını öngörüyoruz. Dövizin oynamasının en büyük sebebi, insanların daha çok para kazanma hırsıydı. Yeni sistemde kimse böyle bir yöntemle para kazanamayacağı için neden dolar alsın ki?"

"Yavaş yavaş normalleşeceğiz"

Nebati, dövizdeki düşüşün, temel ihtiyaç maddeleri ve diğer alanlara yansıması konusunda ise "zaman gösterecek" değerlendirmesinde bulundu. Dövizdeki dalgalanma nedeniyle üretim sektörünün hammadde, ara mal bulmakta sıkıntı çektiğini, fiyat etiketlemesi yapmakta zorlandığını anlatan Nebati, "Şimdi fiyatlar yerine oturacak, Çünkü döviz stabilize olacak, bundan sonra yavaş yavaş normalleşeceğiz" görüşünü dile getirdi.

Ekonomide "güven ve istikrar"ın önemine vurgu yaptığı belirtilen Nebati, Erdoğan'ın açıklamalarının topluma güven verdiğini ve bunun piyasalarda "olumlu bir hava estirdiğini" vurguladı. Bakan Nebati, "Cumhurbaşkanımızın işimizin başındayız mesajı ve bu yeni paradigma değişikliği ile bu süreci aşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Düzlük göründü"

Edinilen bilgiye göre Nebati, yeni ekonomi modeli ve finansal sistemin sonuçlarının ne zaman alınacağına ilişkin net bir takvimleme yapmadı ancak, "Düzlük göründü, bundan sonra toparlanma başlayacak" görüşünü dile getirdi:

"Bu yeni finansal sistem ile kur oynamayacağı için daha fazla zam gelmeyecek. Muhalefet, 'bankada parası olan adamı kolluyorsunuz siz zenginlere çalışıyorsunuz. Garibanının parasını oraya veriyorsunuz' diyor. Doların yükselmesinden en çok alt gelir grubu etkilendi. O nedenle tam tersine artık 'dolar alayım da para kazanayım' gibi toplu hareket edilmeyeceği için, aslında bu atılan adımlar alt gelir grubu için önemli."

AKP kulislerinden yansıyan bilgilere göre Nebati, kur korumalı TL mevduat hesabına ne kadar yatırımcı talebi olacağı konusunda bir rakam ya da tahmin vermedi. Ancak, Erdoğan ve bakanlığının vereceği güçlü mesaj ve alınacak önlemlerle insanların yeni sisteme güveninin sağlanacağını ifade etti:

"Eğer insanlara bunlar bu işi yapar, güvenebiliriz' derse ki şu an tablo bu, biz yolumuzda yürürüz. Aldığımız önlemler döviz talebini engelleyeceği için de döviz kurunda büyük bir dalgalanma olmayacak ve bir süre sonra aşağı yukarı bu seviyelere oturacak."

Sunumlar devam edecek

Nebati, parti yönetim kademeleri sunumlarını sürdürecek. Grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nebati, önümüzdeki günlerde Merkez Yürütme Kurulu üyelerine, 4 Ocak'ta da partisinin il başkanları toplantısında da sunumlar yapacağını bildirdi.