Bakan Nebati: Merkez Bankası ya da Hazine neden müdahale ediyor diyorlar. Türkiye, elindeki bütün enstrümanları kullanır

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Perşembe sabahı itibariyle 10 milyar liralık (880 milyon dolar) kur korumalı TL mevduat hesabı açıldığını söyledi.

NTV televizyonunda soruları yanıtlayan Nebati, bankaların talebe yetişemediğini, bu araca katılım için bir alt sınır olmadığını söyledi.

Piyasanın döviz fiyatını kendisi belirlediğini savunan Bakan Nebati, "Merkez Bankası veya Hazine'nin neden müdahale ettiğine ilişkin soruları dile getirenlere, "Türkiye ihtiyacı olan tüm enstrümanları kullanır" yanıtını verdi.

Nebati, "Türkiye elindeki bütün enstrümanları kullanmayacak kadar yeteneksiz bir ülke mi?" ifadesiyle devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü, hızlı bir şekilde değer kaybeden Türk Lirası'nı savunmak için "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı" adlı yeni bir enstrümanı tanıttı.

TL'nin yabancı para birimleri karşısında hızla değer kazandığı bu yeni araçla ilgili soruları yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı, katılım için bir alt ya da üst sınır olmadığını söyledi.

Programda, mevduata Hazine garantisi verilmesi ile ilgili de eleştiriler gündeme getiriliyordu.

Bakan bu eleştiriler için şu yanıtı verdi:

"Herhalde bilerek bulandırıyorlar. Bu modelle garantiyi çift garantili hale getiriyoruz. Türkiye'nin 450 milyar dolar borcu var. Dolardaki 1 TL'lik artış, herkese 450 milyar TL yük getiriyor.

"Hazine'nin sorumluluğunun negatif olması mümkün değil bugünkü koşullarla. Türkiye'de yaşayan herhangi bir yerleşik, paramı hangi Türk lirası aracında kullanacağını düşünecek."

"Kuşkulu dönemi Pazartesi akşamından itibaren bitirdik" diyen Nebati, "Türkiye'de döviz fiyatları Pazartesi akşamına kadar köpüktü. Şimdi köpük gidiyor" dedi.

Bakan, piyasadaki fiyatların düşmemesi durumunda Bakanlığın harekete geçebileceğini de kaydetti.

Firmaların döviz çıkarken, fiyatları çok hızlı artırdığını ancak döviz düşerken ağırdan aldığını söyledi. Fiyat indiriminin "yamaç paraşütü" gibi ağır inmesi durumunda Bakan Nebati, "düşersiniz" uyarısı yaptı.

Nebati, "Sen döviz çıkarken etiketi değiştirdin. Neden düşerken değiştirmiyorsun. Bunu fırsata çeviriyorsan, bu defa kamu gücünü görmüş olursunuz." dedi.

"Üç günde finansal istikrarı sağladık."

Bakan Nebati, Türkiye'nin açıklanan model nedeniyle karşılaştırıldığı Çin ve Güney Kore'den farklı olduğunu, o ülkelere kıyasla altyapısının daha iyi olduğunu savundu.

Nebati, yeni modelin, yüksek faize dayalı sıcak para yerine, doğrudan yatırımı teşvik edici olduğunu söyledi.

Nureddin Nebati, "Cumhurbaşkanımızın manifestosuyla üç günde finansal istikrarı sağladık." dedi.