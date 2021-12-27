Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına İBB teftişi mesajı: 'İktidar gitme telaşında, aynı hızla çalışmaya devam edin'

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

27 Aralık 2021, 22:59 +03 Güncelleme 31 dakika önce

Kaynak, Reuters

İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik, "terör örgütleri ile iltisaklı veya irtibatlı olduğu yönündeki ihbar ve tespitler" üzerine özel teftiş başlatmasının ardından CHP yönetimi, izlenecek yöntemi masaya yatırdı.

Partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı öncesinde "Büyükşehir Belediye Başkanları buluşması" çerçevesinde Ankara'da bulunan 10 belediye başkanı ile görüşen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın bu girişimleri karşısında "sakin olmaları ve aynı hızla çalışmalarını sürdürmelerini isteyerek, "İktidar gitme telaşında, bunun için her şeyi yapabilirler, biz işimize bakalım" mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarını görevden almaya cesaret edemeyeceğini belirterek, "Dilerim akıllarından bile geçirmezler" dediği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik başlattığı "özel teftiş" başlatmasının ardından gözlerin çevrildiği CHP'de bugün yoğun bir trafik yaşandı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu önce, her ay yapılan "Büyükşehir Belediye Başkanları" toplantısı için Ankara'da bulunan belediye başkanlarını kabul etti.

Büyükşehir belediye başkanları toplantısının, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. Yıldönümü olması nedeniyle 27 Aralık'ta Ankara'da yapılması kararlaştırılmıştı. Görüşmenin İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne özel teftiş başlatması sonrasına denk gelmesi nedeniyle ilk sıradaki gündem maddesi de bu konu oldu.

Görüşmeye Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği programına katılmak için İzmir'de bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dışında 10 büyükşehir belediye başkanı katıldı.

Edinilen bilgiye göre görüşmede Kılıçdaroğlu, İBB'ye yönelik kararı "kaybetme telaşı" olarak yorumladı ve "Gitmemek için her şeyi yaparlar. Ama sakin olmamız lazım, sizler aynı hızla çalışmaya devam edin. Herkes işine bakacak, böyle durumlarda yan yana olduğumuzu göstermemiz gerekiyor" görüşünü dile getirdi.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, CHP lideri, belediye başkanlarıyla düzenli olarak görüşüyor

Kayyuma ihtimal verilmiyor

Kulislerde İBB'ye yönelik teftiş sonrası CHP'li belediyelere yönelik "görevden alıp, kayyum atama" olasılıkları da tartışılıyor.

Görüşmede, kayyum atanma gibi bir olasılığa ihtimal verilmezken, iktidarın buna cesaret edemeyeceği değerlendirmesinde de bulunuldu. Kılıçdaroğlu'nun da "Dilerim böyle bir şeyi akıllarından bile geçirmezler" sözleriyle kararlılık mesajı verdiği ifade edildi.

Görüşmeye katılan bir belediye başkanı "Kayyum asla olmaz. Buna kimse cesaret edemez. Hepimizin ortak görüşü bu" dedi.

Bazı belediye başkanları da göreve geldiklerinden bu yana mülkiye müfettişlerinin belediyede olduğuna dikkat çekerek, "Biz hiçbir denetimden korkmuyoruz. Sadece tarafsız, bağımsız, vicdanı ile çalışacak, işini yapacak müfettişler lazım" görüşünü dile getirdi.

'Devlet tuzak kuruyorsa hukuktan başka yol var mı?'

Bu görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan MYK'da da İBB'ye yönelik teftiş kararı ve iktidarın CHP'li belediyelere yönelik olası hamleleri ve buna karşı partinin alacağı tutum ele alındı.

Toplantıda AKP'nin CHP'yi "itibarsızlaştırma ve terörle ilişkilendirme" çabası içinde olduğu ve bunun devamında da benzer girişimlerin gelebileceği yorumu yapıldı.

İktidarın belediyeleri terörle veya rüşvetle irtibatlandırma girişimleri karşısında, hukuki delillerle bunların çürütülmesi ve kamuoyuyla da her zeminde bu bilgilerin paylaşılması görüşü benimsendi.

İstanbul'un ardından Ankara ve İzmir gibi diğer belediyelere yönelik de çeşitli iddiaların gündeme getirilebileceği, hatta Buca belediyesine yönelik operasyon, Adana'da Ceyhan Belediye Başkanı'na yönelik rüşvet suçlaması, Yalova Belediyesi'ne operasyon gibi bundan sonra bazı ilçe belediyelerine yönelik de operasyonlar yapılabileceği görüşü dile getirildi.

Bir parti yöneticisi, Adana Ceyhan Belediye Başkanı'nın bir ses kaydı gerekçe gösterilerek, "rüşvet iddiasıyla" görevden alındığını belirterek, şu görüşleri dile getirdi:

"Altı ay sonra belediye başkanımızın avukatları bu kaydı dinletti. Evet konuşmada bir rüşvet geçiyor, ama ses belediye başkanımıza ait değil. Sonra belediye başkanımız tahliye edildi, ama görevine iade edilmedi. Bu belediye başkanımıza karşı bir itibar suikastiydi.