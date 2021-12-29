Sedat Peker dahil 92 kişinin yargılandığı suç örgütü davası bugün başlıyor

19 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Sedat Peker'in lideri olmakla suçlandığı suç örgütüne yönelik dava bugün Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlıyor.

İddianamede, Sedat Peker'e yöneltilen suçlamalar şöyle:

Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme,

Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme,

Var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme,

Tefecilik,

Silahla kasten yaralama.

Sedat Peker hakkında istenen toplam ceza ise ağırlaştırılmış müebbet ve 262 yıl 8 aydan 392 yıl 4 aya kadar hapis.

Peker hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası istenmesine yol açan olay ise Cahit Çetin'in 31 Ağustos 2017'de İstanbul, Çekmeköy'de silahla vurularak öldürülmesi.

Peker ise bu cinayeti azmettirmekle suçlanıyor.

241 sayfalık iddianamede örgütün yasal veya yasa dışı iş sahibi olan bir kısım işletme sahiplerini koruma adı altında haraca bağlayarak maddi menfaat temin ettikleri, çek-senet tahsilatı yaptıkları ve bu şekilde toplumda korkutucu güç olarak maddi menfaat elde etmeye çalıştıkları anlatılıyor.

Soruşturma şikayet üzerine hızlandı

BBC Türkçe'nin edindiği bilgiye göre soruşturma, bir iş insanının yaşadığı bir olayla ilgili şikâyeti üzerine hızlandı.

Dosyada, Peker'in alacak-verecek gerekçesiyle bir iş insanından 1 milyon TL para aldığı, soruşturma devam ederken bu paranın geri verildiği ancak bu kişiye yönelik tehditlerin sürdüğü iddia ediliyor.

Sedat Peker yurt dışına çıktıktan sonra YouTube hesabından yayımladığı videolarla Türkiye'de tartışmalara yol açmıştı.

Kırmızı bülten ile aranan Peker'in milliyetçi kimliği ön plana çıkarmaya özen göstererek kendisini meşru ve sempatik göstermeye çalıştığı, bu şekilde vatandaşların desteğini almaya çalıştığı ve özellikle bu kapsamda genç kesimi elinde tutmaya yönelik çabalar sarf ettiği kaydediliyor.

Peker'in bu şekilde suç örgütünü kurarak Türkiye'de büyümeye başladığı ifade ediliyor.

Dosyada Peker dışında,

dokuz kişi örgüt yöneticisi olmak,

46 kişi örgüt üyesi olmak

22 kişi de örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekle suçlanıyor.

DHA'nın aktardığına göre

yöneticiler hakkında 5-10 yıl arası,

üyeler hakkında 2,5-6 yıl arası,

üye olmadan suç işleyenler hakkında ise 2-4 yıl arası hapis cezası isteniyor.

Örgüt üyelerinin silah taşıdıkları, birbirlerine silah temin ettikleri kaydedilen iddianamede, silah yerine günlük hayatın akışına ters olarak "Emanet, cihaz, oyuncak, çekirdek" şeklinde kelimler kullandıkları belirtiliyor.

İddianamede suç örgütünün listesinin bizzat örgüt lideri tarafından tutularak dağıtımı yapılan tespihlerin imame veya boncuklarında "Reis Sedat Peker, SP" gibi yazıların olduğu bu tespihlerin örgütün parolası olarak kullanıldığı kaydediliyor.

Tespihi olan kişilerin örgüt liderine bağlılığının tüm örgüt üyeleri tarafından bilindiği, tespihi olan kişilerin örgüte yardım eden, geçmişinde örgütle kader birliği yapan ya da örgüt üyeleri oldukları ifade ediliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Sedat Peker dosyada firari sanık konumunda.

DHA'ya göre müştekilerin ifadelerinin de aktarıldığı iddianamede bir müştekinin, Makedonya ve Balkan ülkelerinde uyuşturucu mafyası olarak tanınan Boban Tomovski isimli şüphelinin Sedat Peker'e biat ettiği ifadesi yer alıyor.

Kaynak, Getty Images

Sedat Peker kimdir?

1971 yılında Sakarya'da dünyaya gelen Peker'in adı, 1990'larda yasa dışı suç örgütü kurduğu, "tehditle tahsilat yaptığı, zorla alıkoyduğu, insan öldürmeye azmettirdiği" gerekçeleriyle yargılanması haberleriyle gündeme gelmeye başladı.

Peker, 2000'li yılların başında organize suç örgütlerine yönelik başlayan geniş kapsamlı operasyonlar sonucunda, 12 Mart 2005'te İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan Kelebek Operasyonu ile tutuklandı.

Tutuklu yargılandığı dava 31 Ocak 2007 tarihinde karara bağlandı ve Peker 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. "Silahlı terör örgütü kurma" suçuyla yargılandığı bir başka davada da Peker'e 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Hakkında farklı davalardan verilmiş cezalar olsa da Peker, 10 Mart 2014'te cezaevinden salıverildi.

Peker'in 1 Kasım 2015'teki genel seçimler öncesi Ekim ayında Rize'de "Teröre lanet mitingi" adı altında toplanan kişilere kürsüden bir konuşma yapması ve "Oluk oluk kan akıtacağız" demesi, tepkilere yol açtı.

Peker, 2016 yılı başında da sokağa çıkma yasaklarının ve şiddetin sona ermesi için "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi yayımlayan Barış Akademisyenlerini "Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve kanlarınızla duş alacağız" sözleriyle tehdit etti.

Kaynak, Getty Images

Birçok muhalefet partili siyasetçinin, insan hakları örgütlerinin ve akademisyenin tepki gösterdiği bu sözler sonrası Peker hakkında İstanbul Anadolu Adliyesi 20'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ancak davada sözleri "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirilen Peker, beraat etti.

Peker hakkında, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yıldönümünde, 2017'de Üsküdar'da yaptığı bir konuşmada"Onları cezaevlerinde de asacağız" ifadeleri nedeniyle soruşturma açılmış; Peker, 2018'de bu davadan da beraat etmişti.

Sedat Peker bu yıl da yurtdışında YouTube üzerinden yayımladığı videolarla gündeme gelmişti.

Birkaç ülke değiştirdikten sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Peker'in oradan yaptığı paylaşımlar Türkiye'de milyonlarca kişi tarafından izlenmiş ve videolardaki iddialar tartışmalara yol açmıştı.

Daha sonra Peker'in videoları sonlanmış, bunu Türkiye'nin baskısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin talep ettiği öne sürülmüştü.