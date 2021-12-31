Beyin göçü ve Boğaziçi Üniversitesi: 'Üniversite sınavında ilk 400'e giren öğrencilerimizi altın tepside yurt dışına sunuyoruz'

Osman Kaytazoğlu

BBC Türkçe

31 Aralık 2021, 14:56 +03 Güncelleme bir saat önce

Türkiye'de her yıl üniversite sınavında ilk 400'e girenler arasından öğrencilerin eğitim gördüğü Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunlarının çoğu son yıllarda yurt dışına gitmeye başladı.

Bölümde yaklaşık 30 yıldır öğretim üyeliği yapan Prof. Lale Akarun, "Son yıllarda hiç bu kadar tavsiye mektubu yazmamıştım" derken; mezunların sadece master ve doktora için değil, iş için de yurt dışını tercih etmeye başladığını anlattı.

Fotoğraf altı yazısı, Prof. Lale Akarun

Bilgisayar Mühendisliği bölümünde robot ve yapay zeka çalışmalarını yürüten Yrd. Doç Emre Uğur ise araştırmalarını bir süre yurt dışında sürdürdükten sonra üniversite geri dönen öğretim görevlilerinden biri.

Uğur, robot programlama gibi önemli araştırmalarda yüksek lisans öğrencisi bulmakta zorlandıklarını belirtirken yaşadığı bir olayı şöyle anlattı:

"Boğaziçi Üniversitesi'ne ilk geldiğimde aldığım bir Avrupa Birliği projem vardı ve o projenin ilk araştırmacısı, Makine Mühendisliği Bölümü'nün birincisi bir arkadaştı. Çok iyi işler çıkarmaya başladı. Onu biraz deneyim kazansın diye altı aylığına İsviçre'de bir üniversiteye staja gönderdim ve ondan sonra orada doktora teklifi aldı ve bir daha Türkiye dönmedi.

"Sonra yeni öğrencilerle o eksiklikleri kapattık. Ama sonra o öğrenciler de teker teker gitmeye başladı. Lisans seviyesindeki öğrenciler bile artık Türkiye'de durmak istemedikleri için yurt dışına nasıl gideriz düşüncesiyle sürekli çalışıyorlar ve yurtdışındaki şirketlerin sınavlarına hazırlanıyorlar."

'Dönemimdeki mezunlardan sadece 3-4 arkadaşım Türkiye'de kaldı'

Boğaziçi Üniversitesi'nden sonra doktora için ABD'nin önde gelen kurumlarından Brown Üniversitesi'ne giden doktora öğrencisi Tuluhan Akbulut de kendi dönemindeki mezunlardan sadece 3-4 arkadaşının Türkiye'de kaldığını söyledi.