Türkiye'de doğal gaz, elektrik, akaryakıt ve köprü geçişleri için zamlı tarifeler bugün başladı

13 dakika önce

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Türkiye yeni yıla doğal gaz, elektrik, akaryakıt ve köprü geçişleri için 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak zamlarla girdi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre ise İstanbul'un yıllık enflasyonu yüzde 34'ü aştı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ) yapılan duyuruya göre, 1 Ocak'tan itibaren doğal gazda mesken tarifesine yüzde 25, sanayi aboneleri için geçerli tarifeye yüzde 50, elektrik üretim amaçlı tarifeye de yüzde 15 zam yapıldı.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan Ocak ayına ilişkin tarife tablosuna göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uygulanacak satış fiyatı, mevcut tarifeye göre yüzde 25 artışla bin metreküp doğal gaz için 1860 TL oldu.

Ocakta yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan sanayi abonelerinin tarifesinde, bin metreküp gazın fiyatı yüzde 50 artışla 6 bin 300 liraya, elektrik üretim amaçlı tarife de yüzde 15 artışla 5 bin 520 liraya çıktı.

Akaryakıta zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) da yılın son günü paylaştığı mesajda, 1 Ocak itibarıyla motorine 1,29 TL, benzine 0,61 TL ve LPG'ye 0,78 TL zam uygulanacağını duyurdu.

Bu zamla İstanbul'da benzinin litresi 12,92 liraya, motorin litre fiyatı 12,74 liraya, LPG'nin litre fiyatı da 8,76 liraya çıktı.

Mesken aboneleri için elektrikte kademeli tarife fiyatları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) dün yapılan açıklamada, "verimlilik odaklı kademeli tarifeye geçiş" ile 1 Ocak'tan itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, aylık tüketimi 150 kilovatsaat üzeri olan mesken aboneleri için ise kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş uygulanacağı belirtildi.

Yapılan hesaplamaya göre, mesken abonelerinde aylık 150 kilovatsaate kadar olan 1. kademedeki tüketim miktarları için nihai fiyatlar yüzde 50 artacak, 150 kilovatsaatin üzerindeki 2. kademe tarifesi de 1. kademeye göre yüzde 50 fazla olacak.

Boğaz köprülerinde çift yönlü ödeme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak otoyol, Boğaz Köprüleri ve Avrasya Tüneli geçiş ücretlerini açıkladı.

Açıklamada, düzenlemede bakım-işletme maliyetlerindeki artışlar ile işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışların göz önüne alındığı belirtilerek, "Boğaz köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8.25 TL; Avrasya Tüneli'nde ise otomobil geçiş ücreti 05.00-24.00 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00.00-05.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26.50 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

Böylece Boğaz köprülerinden gidiş-geliş ücreti toplamda 16.50 TL olarak belirlendi. Fiyatlar araç sınıflarına göre değişirken, zam oranı ortalamada yaklaşık yüzde 25 oldu.

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İTO: İstanbul'un yıllık enflasyonu yüzde 34

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık bazda perakendede yüzde 34,18, toptan fiyatlarda ise yüzde 47,10 artış gösterdi.

İstanbul'da, Aralık 2021'de önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 9,65, toptan fiyatlar ise yüzde 11,96 arttı.

Aralık 2021'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, ev eşyasında yüzde 20,11, gıdada yüzde 14,35, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 6,29, konutta yüzde 5,00, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 1,02, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,01, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,64 ve giyim harcamalarında yüzde 0,61 artış görüldü.