Erdoğan: Memur maaşına yüzde 30,5 zam yapılacak, en düşük emekli maaşı 2.500 lira olacak

4 Ocak 2022, 00:25 +03 Güncelleme 26 dakika önce

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Memur ve emekli maaş zamlarını da açıklayan Erdoğan, "Hiçbir emeklinin maaşı 2 bin 500 TL'den az olmayacak." dedi.

Memur maaşlarında toplamda yüzde 28 oranında bir artış yapıldığını belirten Erdoğan, "Memurlarımızın ocak ayındaki yüzde 5'lik dönem zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30 buçuk olarak belirledik." dedi.

"Hiçbir emeklinin maaşı 2 bin 500 TL'den az olmayacak." açıklaması yapan Erdoğan, "Enflasyondan dolayı üzüntülü" olduğunu söyledi:

"2021 enflasyonumuz yüzde 36 olarak açıklandı. Her ne sebeple olursa olsun vatandaşlarımızın böyle bir tablo ile karşı karşıya kalmasından dolayı üzüntülüyüz. Enflasyonu en düşük seviyelere indiren biziz. En kısa sürede tekrar tek haneli rakamlara geriletmekte kararlıyız. Bu derece yüksek çıkması küresel emtia fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmanın etkisinin olduğunu biliyoruz. Köpüğü aldığımızda nasıl gerçekçi tablo ortaya çıktıysa enflasyonda da bunu yapacağız."

Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup meslek lisesi veya üniversite mezununu en az 12 ay istihdam taahhüdünde bulunanlara 100 bin lira destek verileceğini anlatan Erdoğan, "Kömür yardımlarının yeni yılla birlikte 'doğalgaz faturası desteği' olarak da verilebileceği" belirtti.

Memur maaşlarına zamların açıklanmasının ardından muhalefetten ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'ndan (KESK) tepki geldi.

KESK: Sadaka değil hakkımızı istiyoruz

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, enflasyon oranına ilaveten yüzde 5 ve yüzde 2,5'luk zammın "müjde" olarak sunulacağını savundu, "Elektrik doğal gaz zammı daha faturaya yansımadı" dedi.

Twitter hesabında paylaşım yapan Bozgeyik, "Milyonlarca emekli yine açlığa mahkum edildi" diye yazdı.

KESK'ten yapılan açıklamada ise "Sadaka değil hakkımızı istiyoruz" ifadeleri yer aldı.

CHP: Erdoğan emekliye resmen 'açlıktan ölün' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 2 bin 500 TL olacağını açıkladı.